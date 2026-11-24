وكيل وزارة التربية والتعليم يسلط الضوء على جهود الإمارات في تعليم الاستدامة البيئية خلال قمة المناخ COP31 في أنطاليا، مشيراً إلى دمج المفاهيم في المناهج.

استعرض المهندس محمد القاسم ، وكيل وزارة التربية والتعليم، الجهود الوطيدة التي تبذلها الوزارة لترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية داخل المدارس الحكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء هذا الاستعراض خلال مشاركته الفاعلة في الجلسة الافتتاحية الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمعروف اختصاراً بـ COP31. وقد استضافت مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية هذه المنصة الدولية التي ركزت على دور التعليم في معالجة التحديات المناخية العالمية، حيث سلط المتحدث الضوء على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين المعلمين والطلبة من التعامل مع تحديات التغير المناخي.

مشاركة الإمارات في قمة المناخ COP31

كانت مشاركة محمد القاسم ضمن فعاليات يوم الأطفال والشباب والتعليم والمهارات، حيث تم تسليط الضوء على دور الطلبة الحيوي في الإسهام ببناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمع. كما شارك الوكيل في جلسة نقاشية بعنوان من الشباب والمعلمين إلى الوزراء: ما الخطوات المقبلة؟، والتي عقدت في إطار بروتوكول أنطاليا للعمل المتعلق بالأطفال والشباب والمعلمين في صميم التحول نحو التعليم الأخضر. وقد استضافت هذه الجلسة رئاسة مؤتمر الأطراف COP31 بالاشتراك مع وزارة التربية الوطنية التركية وشراكة التعليم الأخضر، بالتعاون الوثيق مع منطمتي اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتين شاركتا في تنظيم proceedings الجلسة.

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استراتيجيات دمج الاستدامة في المناهج

تركزت النقاشات خلال الجلسة على الدور الجوهري الذي تضطلع به المنظومات التعليمية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مما يعزز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية المتزايدة. وأوضح المهندس محمد القاسم أن نهج وزارة التربية والتعليم في التعليم من أجل الاستدامة يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، وهي المناهج الدراسية، والمعلمون، والطلبة، حيث يتم دمج مفاهيم الاستدامة بشكل فعّال في عدد من المواد الدراسية الأساسية. وتشمل هذه المواد العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والجغرافيا والدراسات الاجتماعية، بهدف غرس الوعي البيئي منذ مراحل التعليم المبكر.

التدريب والتعاون مع اليونسف واليونسكو

وأكد المتحدث أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على تدريب المعلمين على أسس الاستدامة ومنهجيات تدريسها الحديثة، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة على مدار العام الدراسي لتعزيز كفاءاتهم. وفيما يخص الطلبة، تُتناول موضوعات الاستدامة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية والتعلم القائم على المشاريع، حيث يركز العديد من هذه المشاريع على قضايا الاستدامة ويتم تقييمها وفق معايير واضحة وصارمة لضمان الجودة. كما تساهم هذه الشراكات الدولية، بما في ذلك تعاون وزارة التربية والتعليم مع منظمة اليونسكو، في إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التعليم الأخضر، استكمالاً لجهود سابقة مثل إطلاق مركز التعليم الأخضر خلال مؤتمر الأطراف COP28.

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تمكين الطلاب عبر المشاريع والابتكار

علاوة على ذلك، يعمل المهندس محمد القاسم على توسيع فرص مشاركة الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال التحديات والملتقيات العلمية المتخصصة التي تشجع على الابتكار. وقد نظمت الوزارة مؤخراً المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي استقبل أكثر من 4,000 طلب للمشاركة بمشاريع متميزة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة، مما يعكس حماس الشباب للمشاركة في الحلول البيئية. كما أكد دعم الوزارة للطلبة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمشاريعهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، مما يعزز مفهوم ريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالاستدامة.

الأثر الوطني والمشاريع الرائدة

سلط الوكيل الضوء على التزام دولة الإمارات القوي بالاستدامة، والذي يتجلى بشكل واضح في مشاريع وطنية رائدة مثل محطة شمس للطاقة الشمسية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بجانب محطات براكة للطاقة النووية. وأشار إلى أن ضمان استدامة هذه المشاريع الضخمة ومواصلة تطويرها يتطلب الاستثمار المكثف في رأس المال البشري وتنمية قدراته في مجال الاستدامة. وقد أكد المشاركون في الجلسة على أهمية تطوير مدارس وبيئات تعليمية قادرة على الصمود، وتعزيز الإنصاف في التعليم والعدالة المناخية، وترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني.