مقتل رضيع فلسطيني برصاص إسرائيلي في الخليل وإصابة والديه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر وإصابة والديه برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة تل رميدة جنوب الخليل. وتضاربت الروايات حول ملابسات الحادثة بين الأسرة والجيش الإسرائيلي الذي فتح تحقيقاً.

أعلنت وزارة الصحة ال فلسطين ية مساء الجمعة مقتل رضيع فلسطين ي يبلغ من العمر سبعة أشهر وإصابة والديه بجروح برصاص الجيش ال إسرائيل ي في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وحددت الوزارة هوية الرضيع بأنه سام فهد أبو هيكل، وأكدت أنه لقي حتفه في الموقع، بينما أصيب والداه بالرصاص وحالتهما متوسطة. وتفيد رواية الأسرة أنهم كانوا يستقلون سيارتهم قرب حاجز 17 عندما شاهدوا مركبات عسكرية إسرائيلية وجنوداً من بعيد، فأوقفوا السيارة. وقالت جدة الطفل إنه تم إطلاق النار عليهم دون سابق إنذار، واعتقدوا في البداية أنها طلقات تحذيرية، لكن رصاصة اخترقت السيارة وأصابت الرضيع في رأسه ووالدته في خدها ووالده في أصبعه.

وأضافت الجدة في تصريحات مؤثرة أن الرصاصة استقرت في خد الأم بعد أن اخترقت رأس الطفل، واصفة الحادثة بأنها غير معقولة ومعبرة عن صدمة الأسرة. وأكدت أن الأسرة لم تشكل أي تهديد للجنود، وأنهم كانوا مجرد مدنيين عائدين إلى منزلهم





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