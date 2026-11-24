تسارع المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية في محاولة حاسمة قبل انتهاء المهلة في السادس من ديسمبر. صيغة جديدة تجمع بين منصور عباس وكتل الحريديم لدعم غادي آيزنكوت وسط خلافات عميقة.

برزت صيغة سياسية جديدة وخطيرة في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال يوم الثلاثاء، حيث تسعى الأطراف لجمع الأحزاب العربية وكتل "الحريديم" تحت مظلة ائتلاف رئاسي يقوده غادي آيزنكوت. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلافات حادة، فيما تظل الانقسامات مستمرة داخل معسكر التغيير السياسي، وسط جهود مكثفة لحسم مسار المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة.

صياغة تحالف استراتيجي بزعامة آيزنكوت

أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، في مقابلة مع إذاعة "الشمس" صباح الثلاثاء، عن طرحه لصيغة تشكيل حكومة تضم حزبه بالإضافة إلى حزب "يهودية التوراة المتحدة" الحريدي، مع منح القائمة العربية المشتركة دعماً خارجياً للائتلاف. وصف عباس هذا الخيار بأنه واقعياً وقابلاً للتطبيق، مشيراً إلى وجود تقدم بطيء في الاتصالات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية، لكنه استبعد في الوقت ذاته أي احتمال للمشاركة في حكومة وحدة وطنية يرأسها بنيامين نتانياهو.

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تصعيد في الجبهة المالية والحريديم

تزامن إعلان عباس مع اندلاع سجال علني حاد بين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وقادة من المجتمع الحريدي، بعد أن حذر الوزير في منشور عبر منصة "إكس" في الثلاثاء من أي تحالف مع معسكر غادي آيزنكوت، معتبراً أن مثل هذه الخطوة ستنقلب بالضرورة ضد مصالح "الحريديم". وردّ رئيس "يهودية التوراة المتحدة"، يعقوب آشر، على هذه الاتهامات بتهديد أطراف في الصهيونية الدينية بإلحاق الضرر بمصالح طلاب المعاهد الدينية، بينما ذكر رئيس "أغودات يسرائيل"، يتسحاق غولدكنوبف، سموتريتش بتصريحاته السابقة المضادة للطلاب وتجاهله للالتزامات غير المفيّة بها تجاههم.

مقترحات التجنيد وعقوبات المعاهد الدينية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية في الثلاثاء عن مقترح تجري مباحثاته بين ممثلي غادي آيزنكوت وكتل الحريديم، يقضي بإلغاء حصص التجنيد الإلزامي، وإعفاء طلاب المعاهد الدينية المتفرغين تماماً من العقوبات الإدارية والقانونية، مقابل تشديد الرقابة الإدارية لمنع عمليات التسجيل الصوري، وتوسيع المسارات البديلة للخدمة العسكرية المخصصة لطلاب الحريديم. ومع ذلك، نفى حزب "ياشار" بزعامة آيزنكوت، كما نقلته القناة، دقة بعض المعلومات المتداولة، مؤكدين أن القرار النهائي مرهون بموافقة القيادات الدينية العليا في "يهودية التوراة المتحدة".

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ضغوط زعماء معسكر التغيير والجدول الزمني

في سياق الضغط السياسي، صعد رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، من نبرته عبر منصة "إكس" في الثلاثاء، مطالباً بشراء وقت التغيير وزعمه أنه يمكن استبدال بنيامين نتانياهو غداً، داعياً لتشكيل حكومة تضم منصور عباس، وهو ما يصطدم مع رفض زعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، للاستناد إلى الأحزاب العربية، بينما يفضل نفتالي بينيت حكومة وحدة مع الليكود بزعامة آيزنكوت وفق ما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل" في الاثنين.

حدد غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحاق هرتسوغ رسمياً في 8 نوفمبر، مهلة نهائيّة لإتمام المفاوضات مع الليكود وكتل الحريديم بنهاية الأسبوع الحالي، على أن يبلغ الرئيس هرتسوغ بنجاحه في تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل. تنتهي المهلة القانونية المقررة في السادس من ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أسبوعين، في ظل النتائج النهائية لانتخابات 27 أكتوبر التي منحت معسكر آيزنكوت 48 مقعداً مقابل 53 لمعسكر نتانياهو و19 للأحزاب العربية.