تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم للمرة الثانية بعد 32 سنة على النسخة 1994، الهجمة الحالية تحمل تغييرات جذرية تشمل عدد المنتخباتozy.ticket prices and tournament format. هذا المقال يرصد أبرز الاختلافات بين النسختين من حيث التذاكر، حجم البطولة، الملاعب، الحضور، نظام التبديلات، والتعامل مع الظروف الجوية، مع إلقاء الضوء على التطورات التنظيمية والتقنية التي شهدتها البطولة على مر السنين.

تستعد الولايات المتحدة لاحتضان مباريات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد أن استضافت النسخة الأولى عام 1994، حيث تفصل بين النسختين 32 عامًا من التطور الكبير في كل التفاصيل التنظيمية والتقنية.

يأتي مونديال 2026 بتغييرات جذرية على مستوى عدد المنتخبات المشاركة والملاعب المستضيفة وأسعار التذاcerおよび نظام البطولة، مما يجعله مختلفًا تمامًا عن النسخة التي شهدتها البلاد قبل ثلاثة عقود. خلال هذا التقرير، نستعرض أبرز الاختلافات بين كأس العالم 1994 ومونديال 2026 المزمع عقده بين 11 يونيو و19 يوليو بمشاركة ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في التنظيم المشترك. أحد أبرز التغييرات الجوهرية يكمن في أسعار التذاكر، حيث شهدت ارتفاعًا غير مسبوق.

في نسخة 1994، تراوحت أسعار تذاكر مباريات الدور الأول بين 25 و75 دولارًا، بينما بلغت تذاكر المباراة النهائية على ملعب





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