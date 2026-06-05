مفوض النقل الأوروبي: لا نقص في وقود الطائرات بأوروبا رغم الحرب لكن ارتفاع الأسعار يدفع لإلغاء مسارات

أكد مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أن أوروبا لا تعاني من نقص في وقود الطائرات رغم الحرب وأغلاق مضيق هرمز، لكنه حذر من ارتفاع الأسعار الذي يهدد شركات الطيران ويؤدي إلى إلغاء المسارات غير المربحة.

أكد مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس أن أوروبا لا تعاني من نقص في وقود الطائرات رغم الحرب التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط العالمية.

وأوضح في مقابلة مع رويترز أن الأسواق الأوروبية تمكنت حتى الآن من تعويض النقص في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، خاصة من الولايات المتحدة ونيجيريا، مما ساهم في استقرار التدفقات. وأشار تزيتزيكوستاس إلى أن المطارات الإقليمية الصغيرة قد تكون الأكثر عرضة للخطر في حال حدوث أي تغيير في المعادلة الحالية، لكنه شدد على أن الوضع الحالي لا يثير القلق بشأن نقص الوقود في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، حذر المسؤول الأوروبي من أن الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات يشكل تحدياً كبيراً لشركات الطيران. فوفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تمثل تكاليف الوقود ما بين 25% و30% من إجمالي نفقات التشغيل لشركات الطيران. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في إلغاء المسارات التي لم تعد تحقق أرباحاً كافية بسبب ارتفاع التكاليف. وأوضح تزيتزيكوستاس أن هذا الاتجاه قد يؤثر سلباً على خيارات السفر للمسافرين، خاصة في المناطق التي تعتمد على خطوط الطيران الإقليمية.

أما بالنسبة لتأثير هذه التطورات على أسعار التذاكر، فقد أشار تزيتزيكوستاس إلى أن المسافرين قد لا يشعرون بالتغيير الكبير إلا في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل، وذلك بسبب انتهاء عقود التحوط التي أبرمتها شركات الطيران بأسعار أقل. ولفت إلى أن الوضع يختلف من شركة إلى أخرى، حيث تمكنت بعض الشركات من تأمين أسعار وقود منخفضة لفترة أطول من غيرها.

ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 90 دولاراً للبرميل هذا العام، بارتفاع نسبته 40% مقارنة بشهر فبراير الماضي. واعتبر تزيتزيكوستاس أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز قد يجعل الوضع صعباً للغاية مع نهاية العام. ودعا مفوض النقل الأوروبي إلى ضرورة وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وأكد أن أوروبا مستعدة لمواجهة أي طارئ، إذ تمتلك الدول الأعضاء مخزونات طوارئ كافية يمكن سحبها عند الحاجة.

وقال إن المفوضية الأوروبية ستنسق أي عمليات سحب من هذه المخزونات، لكنه شدد على أنه لا توجد حالياً حاجة لمناقشة إعادة توزيعها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الوضع عن كثب ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية حركة النقل الجوي وتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الأوروبي





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