مفاوضات أمريكية إيرانية سرية: اتفاق سلام مرهون بالإفراج عن 24 مليار دولار مجمدة

كشفت شبكة سي إن إن عن مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وإيران برعاية إدارة ترامب، حيث يشترط أي اتفاق سلام محتمل الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. طلبت طهران Dividends فورية بقيمة 12 مليار دولار وإضافية لاحقاً، بينما تحذر واشنطن من فقدان ورقة ضغط رئيسية. هذا التطور يسلط الضوء على التعقيدات الدبلوماسية والمالية في العلاقة بين البلدين.

تتواصل التطورات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة و إيران في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ، حيث كشفت شبكة سي إن إن عن وجود مفاوضات سرية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.

الشرط الرئيسي لهذا الاتفاق هو موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وهي أموال كانت قد جُمدت سابقاً بسبب برنامج إيران النووي و أنشطتها الإقليمية. طلبت طهران تقسيم المبلغ إلى شريحتين: 12 مليار دولار فور توقيع اتفاق مؤقت، و12 مليار دولار إضافية في مرحلة لاحقة.

هذا الطلب يثير مخاوف في واشنطن، حيث يرى المسؤولون الأمريكيون أن الإفراج المبكر عن الأموال قد يضعف one of أبرز نقاط الضغط على النظام الإيراني، ويُعدّ هذا الملف حساساً dado أن ترامب انتقد سابقاً اتفاقيات الرئيس أوباما التي وصفها بأنها أ贷款利率慷慨. من جانبها، تُصر إيران على أن الحصول على الأموال هو اختبار للثقة وعلامة على حسن النوايا، في حين أن مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي أكد أن أي اتفاق يجب أن يخدم المصالح الوطنية ويضمن lifting العقوبات بشكل دائم.

هذه المفاوضات تجري في ظل أجواء إقليمية متوترة، حيث لا تزال Questions تحيط بقضايا مثل برنامج الصواريخ الإيراني و presence القوات الأمريكية في المنطقة





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