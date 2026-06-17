معهد الإمارات المالي يحقق إنجازات كبيرة في التدريب والتوطين والتوظيف خلال 2022-2025

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن نتائج معهد الإمارات المالي للفترة 2022-2025، حيث سجل التدريب نمواً كبيراً مع وصول المستفيدين إلى أكثر من 38 ألف في 2025، كما شهدت برامج الشهادات والتوطين زيادة مستمرة، وساهمت معارض إثراء في توظيف مئات الباحثين عن عمل.

أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن إنجازات معهد الإمارات المالي للفترة من 2022 إلى 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج التدريب التابعة للمعهد خلال عام 2025 وحده 38,475 مستفيداً.

وشكلت خطط التدريب السنوية النسبة الأكبر بإجمالي 29,802 مشارك، تلتها البرامج الخاصة بـ4,463 مشاركاً، ثم الشهادات المهنية بـ1,258 مشاركاً، ومبادرات تمكين المواطنين بـ501 مشارك، والبرامج التأسيسية في الصرافة بـ392 مشاركاً، والشهادات الدولية من معهد الإمارات المالي بـ113 مشاركاً، وبرامج قادة التكنولوجيا للمستقبل بـ100 مشارك، وبرامج تطوير القادة بـ71 مشاركاً. كما شملت الإنجازات المستفيدين من برنامج إثراء للعام 2024-2025 والذين بلغ عددهم 965 مستفيداً، إضافة إلى مبادرة إثراء العين التي استفاد منها 460 مستفيداً.

وسجلت برامج الشهادات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ ارتفع عدد المشاركين من 531 مشاركاً في 2022 إلى 1,089 مشاركاً في 2023، ثم إلى 1,385 مشاركاً في 2024، وصولاً إلى 2,175 مشاركاً في 2025. وفي مجال التوطين، أظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد المستفيدين، حيث ارتفع الإجمالي من 13,979 في 2022 إلى 14,691 في 2023، ثم إلى 16,514 في 2024، وصولاً إلى 17,338 مستفيداً في 2025.

فيما استقطبت معارض التوظيف إثراء 1,500 باحث عن عمل في 2025، ووفرت أكثر من 830 شاغراً وظيفياً. وشهدت النسخة السابعة من المعرض في العين مشاركة 3,198 باحثاً عن عمل، وأسفرت أيام التوظيف خلال عام 2025 عن توظيف 135 مرشحاً بنجاح، مما يعكس نجاح المبادرات في دعم سوق العمل





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