معهد كارلسروه للتكنولوجيا يدرس استخدام مسحوق الحديد كوقود نظيف ومستدام

باحثون في ألمانيا يدرسون استخدام مسحوق الحديد كوقود متجدد لتوليد الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال دورة مغلقة تعتمد على الهيدروجين.

يبحث باحثون في معهد كارلسروه للتكنولوجيا بألمانيا في إمكانية اعتماد مسحوق الحديد كوقود صديق للبيئة وقابل لإعادة التدوير بالكامل. يهدف هذا المشروع العلمي إلى إعادة تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة من خلال توفير وسيلة فعالة لتخزين الطاقة المتجددة ونقلها لمسافات طويلة، بل واستبدال الفحم في محطات الكهرباء الحالية بمنشآت خالية من الانبعاثات الكربونية.

كشفت دراسة حديثة نشرها المعهد أن مسحوق الحديد قد يكون حلاً استراتيجياً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في أوروبا، خاصة خلال الفترات الطويلة التي تشهد تراجعاً في معدلات توليد الطاقة من الرياح وأشعة الشمس. كما يمثل هذا الحل بديلاً عملياً للمناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية لتخزين الطاقة.

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آلية الدورة المغلقة لانتاج الطاقة

تعتمد الفكرة الأساسية التي يطرحها الباحثون في معهد كارلسروه للتكنولوجيا على دورة متكاملة تبدأ بتحويل الحديد إلى أكسيد الحديد، المعروف شعبياً بالصدأ، من خلال الاحتراق. أثناء هذه العملية، تولد الحرارة الناتجة طاقة يمكن الاستفادة منها في إنتاج الكهرباء. ثم يأتي دور الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة لاستخلاص الأكسجين من أكسيد الحديد، ليعود الحديد إلى حالته المعدنية القابلة للاستخدام مرة أخرى في دورة جديدة.

وتؤكد جوليا شولر، الباحثة في معهد الإنتاج الصناعي التابع للمعهد، أن هذه العملية تعمل ضمن نظام مغلق لا ينتج عنه أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون أو مواد ضارة بالبيئة. هذا الجانب البيئي يجعل مسحوق الحديد خياراً محتملاً وقويًا لدعم التحول العالمي نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وديمومة.

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إعادة توظيف البنية التحتية لمحطات الفحم

تتميز تقنية مسحوق الحديد بقدرتها على الاستفادة من البنية التحتية القائمة لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم، مما يلغي الحاجة إلى هدمها بالكامل أو بناء منشآت جديدة من الصفر بتكاليف باهظة. وأوضحت جوليا شولر أن مسحوق الحديد يتصرف عند احتراقه بطريقة تحاكي الفحم التقليدي إلى حد كبير، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى دراسة جدوى تكييف محطات الفحم العاملة حالياً لاستخدام هذا الوقود البديل.

ووفقاً للدراسة، فإن التعديلات المطلوبة ستكون مركزة في الغالب على المعدات المسؤولة عن توليد الحرارة. بينما يمكن الإبقاء على المكونات الرئيسية الأخرى دون تغيير، مثل التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية وشبكات الربط مع منظومة الكهرباء الوطنية. هذا النهج يقلل بشكل كبير من التكاليف الرأسمالية المرتبطة بالتحول الطاقي.

المزايا اللوجستية للنقل والتخزين طويل الأمد

لا يقتصر دور مسحوق الحديد على توليد الكهرباء فحسب، بل يمتد ليشكل وسيلة عملية لتخزين الطاقة المتجددة ونقلها عبر الحدود والدول. بدلاً من نقل الكهرباء مباشرة من مزارع الرياح الساحلية أو محطات الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية، يمكن استخدام الكهرباء الفائضة لتحضير الهيدروجين، الذي يستخدم بدوره لتحويل أكسيد الحديد إلى حديد معدني.

بعد التحويل، يُعبأ مسحوق الحديد وينقل إلى وجهته النهائية حيث يمكن حرقه لاستعادة الطاقة المخزنة فيه على هيئة حرارة. تكمن الميزة التنافسية الكبرى في أن مسحوق الحديد أسهل بكثير في التخزين والنقل لفترات طويلة مقارنة بالهيدروجين، الذي يتطلب بنية تحتية معقدة مثل خطوط أنابيب مخصصة ومنشآت تخزين خاصة. هذا يقلل الاستثمارات اللازمة لنقل الطاقة النظيفة بين المناطق الجغرافية المختلفة.

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نتائج المحاكاة ومواجهة التحديات المستقبلية

لقياس الجدوى الاقتصادية والتقنية، طور علماء المعهد نموذجاُ متقدماً لأنظمة الطاقة مستفيدين من نتائج مشروع Clean Circircles وبدعم من مؤسسة أبحاث الطاقة في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية. قام الباحثون بتوسيع نموذج PERSEUS ليشمل محطات توليد الكهرباء العاملة بمسحوق الحديد ومنشآت إعادة التحويل، ثم استخدموه لمحاكاة تطور منظومة طاقة أوروبية محايدة مناخياً بحلول عام 2050.

أظهرت نتائج المحاكاة أن محطات الكهرباء المعتمدة على مسحوق الحديد ظهرت ضمن منظومة الطاقة الأقل تكلفة في جميع السيناريوهات التي درسها الباحثون. ومع ذلك، لم تستبعد النتائج إمكانية استكمال الهيدروجين للحديد، بل أظهرت أن التقنيتين قد تكملان إحداهما الأخرى. برزت الفوائد الأكبر لهذه التقنية في الدول التي تفتقر إلى موارد الطاقة الكهرومائية أو مواقع تخزين الهيدروجين تحت الأرض، حيث يمكن للحديد تأمين الإمدادات خلال فترات ضعف الإنتاج الشمسي والريحي.

وتؤكد جوليا شولر أن الحديد قد يؤدي دوراً خاصاً ذا جدوى اقتصادية في تحقيق الحياد المناخي وضمان إتاحة الطاقة المتجددة بصورة موثوقة. ومع ذلك، لا يزال تحول مسحوق الحديد إلى ركيزة أساسية مرهوناً بتجاوز تحديات تقنية، أبرزها تحديد حجم التعديلات المطلوبة ورفع كفاءة عملية إعادة التحويل. إثبات القدرة التنافسية سيعتمد على كفاءة عمليات الحرق والاستعادة وإعادة التدوير عند التطبيق العملي على نطاق واسع.