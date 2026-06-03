معهد دبي القضائي يطلق الدفعة 15 لتأهيل 22 مرشحاً للنيابة في برنامج قضائي مكثف

إطلاق الدفعة الخامسة عشرة من برنامج الدراسات القضائية للنيابة العامة في دبي، تشمل 22 متدرباً على مدار ستة أشهر و450 ساعة تدريبية، مع تكريم الدفعة الرابعة عشرة تحت شعار "روّاد التميز التدريبي".

أعلن معهد دبي القضائي عن انطلاق الدفعة الخامسة عشرة من برنامج "الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة " الذي يأتي ضمن سلسلة المبادرات الاستراتيجية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية أفراد السلطة القضائية وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية.

تم تكريم الدفعة الرابعة عشرة التي أتمت برنامجها تحت شعار "روّاد التميز التدريبي.. أثر لا يتوقف"، في احتفال حضره المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، مديرة المعهد، وعدد من قيادات النيابة العامة. جاء هذا الحدث في إطار الجهود المتواصلة للمعهد لتطوير مسار التدريب المتكامل الذي يمتد لستة أشهر ويضم 450 ساعة من المحتوى التعليمي، بما يعادل 30 ساعة معتمدة وفق نظام المؤهلات الوطنية.

تستهدف الدفعة الجديدة إلحاق 22 مرشحاً ومرشحة من الكفاءات الوطنية ببرنامج يدمج بين الأطر النظرية المتقدمة والمهارات التطبيقية المتخصصة في مجال القانون الجنائي والقضائي. يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر تمتلك القدرة على تنفيذ المهام العدلية والقضائية بفعالية واقتدار، من خلال تعزيز معارفهم وتوسيع آفاقهم التخصصية وتطوير خبراتهم العملية.

أشار المستشار الحميدان إلى أن التدريب المتكامل والرّسمي يعد ركيزة أساسية في رفع كفاءة النيابة العامة وتوسيع مدارك المتدربين، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون المؤسسي داخل المنظومة القضائية لتقوية النسيج القانوني وتعزيز سيادة القانون في دبي. وأعربت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي عن فخرها بالبرنامج باعتباره أحد المسارات النوعية التي يحرص المعهد من خلاله على إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة القانونية المتقدمة والمهارات القضائية المتطورة.

أكدت أن الاستثمار في تأهيل أعضاء النيابة العامة هو استثمار في مستقبل العدالة، وأن هذا البرنامج يسهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتلبية تطلعات دبي لتكون نموذجاً عالمياً في بناء منظومة قضائية رائدة. من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المتخصص، يطمح المعهد إلى خلق جيل جديد من المتخصصين القادرين على نقل المعرفة والخبرات إلى الأجيال القادمة، مما يضمن استدامة جودة العمل القضائي وتعزيز الثقة العامة في نظام العدالة





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