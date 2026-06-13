معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات: فستان ذهبي يلمع تحت أضواء المعرض

يتزاحم عدد من زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز إكسبو الشارقة أمام قطعة استثنائية حجزت موقعها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أثمن فستان ذهبي في العالم.

يتزاحم عدد من زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في مركز إكسبو الشارقة أمام قطعة استثنائية حجزت موقعها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أثمن فستان ذهبي في العالم.

تركزت عدسات الهواتف ونظرات الفضوليين وتساؤلاتهم حول فستان ذهبي يلمع تحت أضواء المعرض تعرضه مجوهرات الرميزان للمرة الأولى. الفستان أقرب للعمل الفني منه إلى رداء مرتفع الثمن صيغ من الذهب الخالص بوزن 10 كيلوغرامات من الذهب عيار 21 فيما تبلغ قيمته نحو خمسة ملايين درهم. يشكل الفستان أحد أبرز محطات الزوار في الدورة الحالية من المعرض، حيث يستقطب اهتمام المهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات، وعشاق القطع النادرة التي تجمع بين الإبداع الفني والدقة الحرفية.

يشارك معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مشاركة واسعة من كبرى الشركات والعلامات المحلية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات، التي تستعرض أحدث ابتكاراتها وتصاميمها الحصرية إلى جانب قطع نادرة تعكس مستويات متقدمة من الحرفية والإبداع. يستمر المعرض استقطاب آلاف الزوار والمهتمين من داخل الدولة وخارجها، حيث يضم أحدث مجموعات الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة إلى جانب مجموعة من القطع الفنية النادرة والإصدارات محدودة العدد التي تقدمها كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية المشاركة في الحدث.

تستمر فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات حتى الأحد، وسط إقبال جماهيري كبير ومشاركة دولية واسعة، إذ يجمع المعرض 400 عارض





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