معرض المسابيح في دبي 2026 يربط صناعاً وتجاراً بأسواق عالمية

يجمع معرض المسابيح بدبي 2026 تاجرا وحرفيين من 21 دولة لعرض قطع نادرة من الكهرمان تصل أسعارها للملايين، ويعزز الموقع كوجهة عالمية للتجارة.

أثبت معرض المسابيح في دبي 2026 أن قطاع المسابيح تحول من هواية تراثية إلى سوق تجارية عالمية ضخمة، حيث جمع المعرض في نسخته الأولى التي استضافها فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، تجارا وحرفيين وهواة من 21 دولة عبر 86 منصة.

تجارب دولية ومبيعات مباشرة

شهدت المشاركة الصينية نجاحاً ملحوظا حيث أحضرت التاجرة مُرجانة نحو 100 كيلوغرام من البضائع، وحققت مبيعات فورية بلغت 50% من مخزونها قبل انتهاء الحدث، مما دفعها للتخطيط لدخول الدورة المقبلة بمساحة عرض أوسع لتلبية الطلب المتزايد من المشترين المتنقلين.

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أما التاجر السعودي أبو محمد، فيؤكد أن المعرض أحدث ديناميكية بيع متبادل بين التجار أنفسهم وليس فقط مع الهاوي، مشيرا إلى أن الحركة التجارية ربطت التاجر بالهاوي، والهاوي بالتاجر، والتاجر بالتاجر، في نمط يضمن استدامة السوق عبر إعادة التداول.

ترايخ حرفية وأسعار خيالية

تتراوح أسعار القطع بدءاً من 200 درهم للمسابيح البسيطة، لتصل في حالات النادرة إلى مئات الآلاف من الدراهم بناءً على الخامة والعمر والخراطة، حيث يعمل الحرفي الكويتي علاء فريد على تحويل الكهرمان عبر ست أو سبع مراحل تتطلب دقة عالية لإنتاج قطع ذات جودة استثنائية.

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وتتصدر القطع النادرة المشهد بأسعار تنافس المجوهرات العالمية، ففي الطرف الأعلى من السوق، عرض قطعة من الكهرمان الألماني يعود لعام 1880 و"الفاتوران" عمرها أكثر من 120 عاما، كل منهما بقيمة تقدر بنحو مليون دولار، مما يعكس ندرة الخامات الطبيعية وقوة الطلب.

تحديات الخامات وفحص الأصالة

يوضح التاجر الإماراتي إسماعيل الكمالي أن شراء الأحجار الخام من مناطق كالينينغراد الروسية وبحر البلطيق يحمل مخاطر عالية، حيث قد يكشف القص عن عيوب داخلية، مما جعل الخبرة في اختيار المواد جزءاً أساسياً من عمله لبناء علامة تجارية تنتشر في الخليج.

ومع تعقيد السوق، شارك مختبر دبي المركزي بمنصة لفحص الكهرمان والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة مجاناً، حيث يطمئن خالد البلوشي من بلدية دبي المشترين على إمكانية التحقق الفوري من أصالة القطع لضمان الثقة في الصفقات التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم.

تطوير القطاع وجذب الاستثمار

يهدف منظمو المعرض إلى ترسيخ موقع دبي كوجهة عالمية لتجارة الكهرمان من خلال تطوير سلسلة القيمة الكاملة التي تجمع الاستيراد والتصنيع والحرفة والتجزئة في مكان واحد، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذا القطاع المتنامي.

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وتؤكد مشاركة التاجر السويدي آدم أبو نوح في تجربته الأولى نجاح الفكرة، حيث فاق حجم الزوار توقعاته، مشيراً إلى أن السوق تجمع في مكان واحد كل حلقات الصنعة من الخام إلى المنتج النهائي والمشتري، مما يجعلها نقطة جذب لا غنى عنها للتجار المهنيين.