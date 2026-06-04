معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2026 ينطلق في إكسبو الشارقة بمشاركة 400 عارض من 19 دولة

يُقام معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ57 بمركز إكسبو الشارقة من 10 إلى 14 يونيو، بمشاركة قياسية تصل إلى 400 عارض من 19 دولة، ويتضمن أجنحة دولية وكبرى للعلامات العالمية في مجال الذهب والألماس والساعات الفاخرة.

ينطلق الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة معرض الشرق الأوسط للساعات و المجوهرات في دورته السابعة والخمسين، ليشهد مشاركة قياسية تصل إلى أربعة مئة عارض من تسعة عشر دولةً مختلفة.

يُعَدّ هذا الحدث الأبرز على مستوى المنطقة في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، حيث يجمع بين كبار المصممين العالميين والعلامات التجارية الرائدة، إلى جانب صانعي الحرف التقليدية التي تعكس التراث العربي والإسلامي. تستمر الفعالية طوال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026، وتجذب الزائرين من كافة أنحاء العالم، ما يعزز من دور الإمارات كمركز تجاري دولي ومقصد سياحي مميز للأعمال والاستثمار





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معرض الساعات المجوهرات الذهب إكسبو الشارقة سياحة الأعمال

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