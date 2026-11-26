اختتم معرض الخمسة الكبار 2026 فعالياته في دبي بتأكيد أهمية التوازن بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية في قطاع البناء، وسط عرض أحدث التقنيات الناشئة. تتناول هذه التفاصيل دور التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة وكفاءة التنفيذ في المشاريع العمرانية الكبرى.

اختتم معرض الخمسة الكبار 2026 فعالياته في دبي بتأكيد متواصل على ضرورة تبني نهج متوازن في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع البناء والتشييد. أكد قادة وخبراء القطاع خلال اليوم الختامي أن الجمع بين الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة والحفاظ على دور الخبرات البشرية يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة المشاريع وتحسين جودة التنفيذ. يأتي هذا التوجه دعمًا لجهود الاستدامة ومحاولة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها العملي

يجمع معرض الخمسة الكبار 2026 بين متخصصين في قطاع البناء والتكنولوجيا ورواد الأعمال لمناقشة التطورات الجذرية في هذا القطاع الحيوي. أقيمت سلسلة جلسات معتمدة للتطوير المهني المستمر، إلى جانب عروض حصرية للشركات الناشئة وإطلاقات جديدة للعارضين سلطت الضوء على أحدث الابتكارات. ركزت النقاشات على التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي ودور الحكم البشري الحاسم في مرحلة التصميم المعماري.

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أوضحت الجلسات أن التوازن بين التكنولوجيا والخبرة هو المفتاح لإنشاء بيئات عمرانية قابلة للتكيف تتمحور حول الإنسان، مما يفتح آفاقًا تجارية جديدة للتقنيات الناشئة. كما تم تسليط الضوء على الإمكانات التجارية الواعدة لهذه التقنيات وكيف يمكنها تحويل المشهد العمراني في المستقبل القريب.

الحوارات المعمارية وتكامل التصميم

خلال الجلسة النقاشية المعنونة "تحديد ما يبقى بشرياً في عصر التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، تناول ألكسندر دراخنبرغ، رئيس قسم التصميم في شركة SOM، وساشا مييتش، الشريك المساعد في شركة Woods Bagot، كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في الممارسة المعمارية اليومية. سلط كلا المتحدثان الضوء على الأهمية البالغة للحكم البشري والتفكير النقدي والمسؤولية المهنية، خاصة مع اتساع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا في مراحل التصميم المختلفة.

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في جلسة منفصلة بعنوان "تصميم مجتمعات متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات الحياة اليومية"، أكد أمير إيدياتولين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة IND، وروبن بيلايز، المدير المساعد في شركة Aedas، وميثون بول فارغيز، المدير في شركة LWK + Partners، على ضرورة تصميم المشاريع بما يلبي احتياجات سكانها الفعلية. وشدد الخبراء على قيمة دمج المساحات المشتركة والحدائق الصغيرة ومسارات المشاة المترابطة لإنشاء أحياء متصلة يسهل الوصول إليها، بدلاً من الاعتماد على وجهات مستقلة منعزلة.

الابتكار التقني ودور الوكالات الوطنية

في جلسة حوارية بعنوان "تسليط الضوء على التقنيات الناشئة: فرص المستقبل"، ناقش الدكتور ماجد الحواري، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Analytica، وآية زغنين، الرئيس التنفيذي لشركة NeoCity، مع مدير الجلسة لي كلارك، دور التكنولوجيا والابتكار في قطاع البناء. أوضح الدكتور ماجد الحواري أن نسبة 90% من التقنيات المستخدمة حالياً جرى تكييفها من قطاعات أخرى، وهو ما يعود بالفائدة المباشرة على قطاع البناء، إذ يتيح له اعتماد تقنيات أثبتت جدواها واختيار ما يناسب احتياجاته الخاصة.

تناولت جلسة أخرى بعنوان "من السوق المحلية إلى السوق العالمية: كيف تساعد الوكالات الوطنية المبتكرين على التوسع" أهمية مساعدة الشركات الناشئة على تجاوز أسواقها المحلية والنمو عالميًا. تناول كريستيان غارما سانتاندير، المستشار الاقتصادي والتجاري في سفارة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنيتا تريبوسكوفي، مديرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصادرات الكبرى في شركة Enterprise Greece، سبل دعم الوكالات الوطنية للشركات الساعية إلى التوسع في الأسواق الدولية.

الروبوتات وتكريم الشركات الناشئة

كرمت مسابقة عروض الشركات الناشئة ثلاث شركات متميزة، حيث حصدت شركة Azraq المركز الأول، تلتها شركة Infrared City في المركز الثاني، وحصلت شركة Benetics AI على المركز الثالث. إلى جانب النقاشات وعروض الشركات الناشئة، سلط العارضون الضوء على تقنيات ومنتجات تلبي المتطلبات المتغيرة لقطاعي البناء وإدارة المباني.

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قال البروفيسور الدكتور مايكل ليونغ، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Emeko Robotics + AI، إن الروبوتات هي مستقبل البناء، حيث تحسن الجودة والإنتاجية والكفاءة. وأكد أن هذه التكنولوجيا تجعل العمل أكثر أمانًا للعمال، الذين لم يعودوا مضطرين إلى الركوع لساعات لتركيب البلاط أو ربط حديد التسليح. وأشار إلى أن الإقبال في المعرض هذا العام كان أقوى من العادة، مع تطلع لجلب هذه التكنولوجيا إلى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم مطاراتها ومدنها ومناطقها الحضرية الجديدة.