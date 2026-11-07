معرض جلفود للتصنيع 2026 يعزز الأمن الغذائي بدبي

اختتم معرض جلفود للتصنيع 2026 أعماله بدبي، مسلطاً الضوء على التقنيات الصناعية الجديدة لتعزيز سلسلة الإمداد الغذائي، مع الإعلان عن انتقال الحدث لعام 2027.

اختتم معرض جلفود للتصنيع 2026 أعمال دورته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، مما سلط الضوء على الدور المحوري للتقنيات المتطورة والقدرات الصناعية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي. خلال ثلاثة أيام، استعرض المعرض أحدث الحلول في تصنيع الأغذية، والتغليف، والأتمتة، بهدف بحث الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم القدرات الإنتاجية الإقليمية.

التركيز على التقنيات المتطورة في الصناعة

قدم معرض جلفود للتصنيع 2026 رؤية شاملة لأحدث التقنيات التي تستهدف تحسين الإنتاجية والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية، مما يساهم في رفع كفاءة استهلاك الموارد وخفض التكاليف التشغيلية. ركزت الشركات المشاركة على تبني نهج متكامل لتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يمكّن المنشآت الصناعية من التكيف مع متطلبات الأسواق المتغيرة ويزيد من جاهزيتها للمستقبل.

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منصة متكاملة لقطاعات الغذاء والتجزئة

أُقيم معرض جلفود للتصنيع بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة هي جلف هوست، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط. شكلت هذه الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى الأتمتة ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.

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مواقف أصحاب المصلحة ورؤية إن دي

أكد مارك نابير، نائب الرئيس في إن دي، أن معرض جلفود للتصنيع عكس قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، مشيراً إلى المشاركة الدولية الواسعة والمستوى الرفيع للمشترين. أوضح أن الحدث شهد حراكاً تجارياً ملحوظاً شمل بحث إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتقييم استثمارات كبرى في المعدات، واستكشاف فرص تجارية بين الشركات المشاركة، مما يعكس مرونة دبي وقدرتها على دعم حركة الأعمال العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

آفاق مستقبلية في إكسبو دبي لعام 2027

أعلن منظمو معرض جلفود للتصنيع عن انتقال المعرض في دورته المقبلة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي. من المقرر إقامة الدورة القادمة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2027، في خطوة تستهدف توفير مساحات أوسع أمام الشركات المشاركة، وإتاحة مزيد من الفرص للأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع التصنيع، مما يعزز من موثوقية عمليات الإنتاج والمعالجة والنقل.