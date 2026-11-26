تحليل لظاهرة التنمر والتفوق الطلابي وكيف تؤثر تربية الأسرة في سلوك الأطفال داخل المدرسة ودور المعلمين في الحفاظ على هيبة التربية

كشفت تجربة واقعية لأميرة إحدى المدارس عن مدى تعقيد العلاقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، حيث ذهبت الأم يومًا ما لتحويل ابنتها من مدرسة إلى أخرى بعد تعرض الطفلة للتنمر من قبل زميلاتها. في اللحظة التي كانت تغادر فيها الأم معابرها، لاحظت موقفًا صادماً لمعلم كان يسأل تلميذًا صغيرًا عن سبب وقوفه في الشمس، ليرد التلميذ بصوت عالٍ ناهمًا المعلم لأنه دخل فيما لا يعنيه.

تجربة أم مع التنمر والتفوق الطلابي

حاولت الأم التوجيه والتخفيف من حدة الموقف، فقصدت الطفل لتنصحه بالاعتذار، إلا أنه باشرها بكلمات فظة وغير لائقة، مما دفعها مباشرةً للتوجه إلى إدارة المدرسة مستنكرةً هذا السلوك العدواني والوقاحات التي أظهرها الطفل تجاه معلمه.

Also read وزارة التربية والتعليم توضح إجراءات غياب الطلاب عن الامتحانات

واجهت الأم ردًا إداريًا غريبًا ومُربكًا، حيث صرحت الإدارة بأنها لو وجهت أي كلمة انتقاد للطالب، فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى زيارة والدته للمدرسة، أو حتى تقديم شكوى ضدهم في الوزارة، وهو ما جعلهم يتغاضون عن سلوك الطالب المتفوق أخلاقيًا.

مسؤولية الأسرة في تربية الأبناء

يعكس هذا الموقف أن سلوكيات الطلاب ليست منعزلة عن بيئتهم المنزلية، بل هي انعكاس مباشر للقيم والأعراف التي يتلقونها في المنزل، حيث يُعد الطالب صورة طبق الأصل لوالديه ولبروتوكول التربية الذي يتبعونه داخل الأسر.

Advertisement

هناك اعتقاد خاطئ سائد بأن المدرسة هي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن تعليم الأطفال قيم الأدب والأخلاق الحميدة، بينما في الحقيقة، فإن القيم مثل الانضباط واحترام الوقت والممتلكات العامة، والنظافة والترتيب، وحب الزملاء والتعاون معهم، يترسخ وجود الطفل في البيت منذ السنوات الست الأولى من عمره.

دور المدرسة يقتصر في الغالب على تعزيز هذا البناء القيمى وتقويته، لذلك فإن تحميل الوالدين المسؤولية الأولى والكبرى في كل مشكلة أخلاقية أو سلوكية للطالب يعد أمرًا ضروريًا وواقعياً، وليس مجرد افتراض نظري بعيد عن التطبيق.

التفوق الطلابي وانهيار هيبة المعلم

في حالات متطرفة، يصل الأمر ببعض الطلاب إلى المدرسة وقد تلقوا تعليمات مباشرة من والديهم بالتفوق في رد الفعل والعنف، مثل قول "من ضربك اضربه واشتمه حتى لو كان المعلم، ونحن خلفك"، وهو ما يدمر قيم احترام العلم والمعلم.

عندما يفشل الطالب في تنفيذ أوامر والديه بالعنف أو التصرف بوقاحة، تهرع بعض الأمهات إلى إدارة المدرسة أو إلى الوزارة شاكية وباكياً، مهددة الجميع بالويل والثبور وعظائم الأمور، مما يعزز فكرة أن التفوق الطلابي يعني تفوقًا في الدفاع عن النفس بأي ثمن.

في المقابل، أصبح بعض المعلمين في موقف حرج عندما يسألون الطلاب عن سلوكياتهم الخاطئة، مثل الوقوف في الشمس، فيقابلون بردود غير لائقة دون أن تجد هذه الردود استجابة إدارية سريعة خوفاً من الشكاوى الوزارية أو زيارة الأمهات.

تأثير السلوكيات على هيبة التعليم

إن سلوكيات الطلاب المتطرفة لا تعزز شخصيتهم بأي حال من الأحوال، بل على العكس تمامًا، فإنها تهدم كل القيم والمبادئ التي تتعلق باحترام العلم والمعلم والمجتمع، مما يتطلب تدخلاً سريعاً من الجميع.

Advertisement

في ظل هذا الوضع، تتساءل الأمهات والأخصائيون النفسيون: كيف أصبح هذا السلوك مستساغًا ويحسب له حساب؟ ولماذا أصبحت المدرسة تخشى من أولياء الأمور إلى الدرجة التي تسمح لتلميذ صغير أن ينتهك كرامة وهيبة معلمه دون عقاب؟

تؤكد الخبرات التربوية أن المدرسة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن غرس القيم منذ الصفر، بل يجب أن تعتمد على الأسرة كشريك أساسي في بناء الشخصية، وأن تكون هناك خطوط حمراء لا تتجاوزها سلوكيات الطلاب أو أولياء الأمور.

دور الوزارة في تنظيم العلاقة

في كثير من الأحيان، تلجأ بعض الأسر إلى التهديد بتقديم شكاوى للوزارة بدلاً من حل الخلافات وداًياً أو مع إدارة المدرسة، مما يخلق حالة من العجز لدى المعلمين والإداريين في تطبيق القواعد الأساسية.

من الضروري أن تتدخل الجهات الرسمية وتوضح أن التفوق في أي شكل كان، بما فيه الدفاع عن النفس، يجب أن يكون ضمن إطار من الضوابط الأخلاقية والقانونية، وأن المدرسة يجب أن تحمي هيبتها ومعلميها من أي تجاوزات.

إن حل هذه المعضلة يتطلب حوارًا مفتوحًا بين جميع الأطراف، حيث يجب أن تفهم الأسر أن المدرسة شريك في التربية وليست مجرد مكان لحفظ الأطفال، وأن المعلم يستحق الاحترام حتى في حال الخطأ أو التصحيح.