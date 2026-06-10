معالي سعيد محمد الطاير: لا توجد خطط لتغيير التعرفة المعمول بها ولا نية لزيادة أسعار الكهرباء أو المياه في دبي

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي نية لزيادة أسعار الكهرباء أو المياه، كما لا توجد خطط لتغيير التعرفة المعمول بها، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بفوائض إنتاجية واحتياطيات استراتيجية تضمن استدامة الخدمات واستقرارها.

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي نية لزيادة أسعار الكهرباء أو المياه، كما لا توجد خطط لتغيير التعرفة المعمول بها، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بفوائض إنتاجية واحتياطيات استراتيجية تضمن استدامة الخدمات واستقرارها.

وقال سعيد الطاير، خلال لقائه مع «أخبار الإمارات»، إن هيئة كهرباء ومياه دبي تمتلك قدرات إنتاجية تفوق الاحتياجات الحالية، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى نحو 18 ألف ميجاوات، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للمياه نحو 550 مليون جالون يومياً، مقابل طلب فعلي أقل من ذلك، ما يعكس وجود هامش أمان كبير يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية





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