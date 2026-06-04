معالي خلدون المبارك: بيب غوارديولا كان لديه دائماً تفاهم واضح معي

أشار معاليه خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، إلى أبعاد علاقته مع المدرب بيب غوارديولا، التي تخطّت حدود العمل لتبلغ مرتبة الصداقة الحقيقية. وأشار إلى أن عقداً كاملاً من الإنجازات تحت إشراف غوارديولا أعاد تشكيل هوية النادي، وغيّر ملامح كرة القدم الإنجليزية برمّتها.

في لقاء مع القناة الرسمية للنادي، أشار معاليه خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي ، إلى أبعاد علاقته مع ال مدرب بيب غوارديولا ، التي تخطّت حدود العمل لتبلغ مرتبة ال صداقة الحقيقية.

وأشار إلى أن عقداً كاملاً من الإنجازات تحت إشراف غوارديولا أعاد تشكيل هوية النادي، وغيّر ملامح كرة القدم الإنجليزية برمّتها. وأشار إلى أن النادي خرج من هذه المرحلة بنهج راسخ على الفوز وثقافة استثنائية في التميز، مؤكداً أن هذا الفصل لا يمثّل نهاية المطاف، بل منطلقاً نحو مستوى أعلى مما تحقق حتى اليوم.

وأشار إلى أن بقاء المدرب في النادي لمدة عشر سنوات أمرٌ استثنائي، وذكر أن هذه الفترة ستبقى في أذهان مشجعي مانشستر سيتي وسيستعيدون ذكراها بسعادة لما شهدته من لحظات لا تُنسى. وأشار إلى أن الصداقة مع بيب غوارديولا عميقة ووثيقة، وذكر أنهم أصدقاء مقرّبون، وقد جمعتها على مرّ هذه السنوات صداقة حقيقية ووثيقة. وأشار إلى أن بيب غوارديولا كان لديه دائماً تفاهم واضح معه، وذكر أن بيب كان يعتزم الاستقالة أكثر من 100 مرة في السنوات العشر الأخيرة.

وأشار إلى أن بيب غوارديولا قد غيّر كرة القدم الإنجليزية، وذكر أن طريقة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز تغيّرت بشكل كبير على مدى السنوات العشر الأخيرة. وأشار إلى أن النادي لم يصل إلى أقصى ما يمكن تحقيقه، وذكر أنهم اعتدوا الفوز وأصبح جزءاً من هويتنا، وذكر أن بيب غوارديولا ساعد في بناء النادي الذي نعرفه اليوم.

وأشار إلى أن الموسم الماضي كان ناجحاً وموسماً انتقالياً، وذكر أنهم كانوا على بُعد خطوة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكر أن الموسم كان فيه إنجازات كبيرة، وذكر أنهم كانوا قريباً إلى اللقب، وذكر أنهم حققوا لقبين، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية، وذكر أنهم كانوا في المركز الثاني، وذكر أنهم كانوا قريباً إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز





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