افتتاح منطقة ترانزيت في مطار دبي الدولي وتوقعات بوصول حركة المسافرين إلى 71 مليوناً، مع تجاوز تعافي طيران الإمارات 90%، بينما يسعى لتوسيع تجربة السجاد الأحمر.

افتتح ماجد الجوكر ، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، منطقة عمليات جديدة مخصصة لخدمة رحلات الترانزيت في مطار دبي الدولي ، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين العابرين. تقع هذه المنطقة الجديدة بين الكونكورس "بي" و"سي"، وبدأت استقبال رحلات طيران الإمارات فور تشغيلها، مما يوسع من قدرات المطار الاستيعابية بشكل ملحوظ.

تفاصيل المنطقة الجديدة وقدراتها التشغيلية

تضم المنطقة الجديدة بوابات للركاب ومطاعم فسيحة وصالات انتظار متكاملة مصممة خصيصاً لخدمة المسافرين الذين ينتقلون من رحلة إلى أخرى داخل المطار. وقد حددت مطارات دبي القدرة التشغيلية للمنطقة بتمكين المطار من التعامل مع سبع رحلات في وقت واحد، مما يزيد من سعة الاستقبال ويقلل من الازدحام في نقاط الخدمة الرئيسية.

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وأوضح الجوكر أن عدد الركاب الذين يمكن للمنطقة خدمتهم يختلف حسب سعة الطائرات المستخدمة، حيث تستوعب الطائرات الكبيرة مثل إيرباص A380 عدداً أكبر من الركاب مقارنة بالطائرات الأصغر حجماً. ويعتبر هذا الافتتاح جزءاً من سلسلة أعمال التطوير المستمرة التي تنفذها مطارات دبي في عدد من المناطق الداخلية، بالتوازي مع تسريع إجراءات السفر ورفع كفاءة نقاط الخدمة لتعزيز انسيابية الحركة.

تباين معدلات التعافي بين شركات الطيران

كشف ماجد الجوكر عن تفاوت ملحوظ في وتيرة تعافي حركة المسافرين بين الناقلات المختلفة العاملة في المطار، مشيراً إلى أن المستوى العام للتعافي يتراوح حالياً بين 70 و75% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. وتأتي هذه النسبة استناداً إلى الأرقام المتاحة ومؤشرات الحركة التي رصدتها المؤسسة خلال الربع الثالث والفترة الممتدة من أبريل إلى أغسطس.

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فيما تتعلق بالمؤشرات التفصيلية، تجاوز معدل التعافي لدى طيران الإمارات نسبة 90%، بينما وصل إلى أكثر من 80% لدى فلاي دبي. وعلى الجانب الآخر، بقي معدل التعافي لدى شركات الطيران الأجنبية دون 60%، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المعدل الإجمالي لتعافي الحركة في المطار ويعكس الاختلالات في الأسواق العالمية.

توقعات نمو الحركة والعودة للناقلات

توقع الجوكر أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 71 مليون مسافر خلال عام 2026، مستنداً في هذه التوقعات إلى الأرقام الحالية ومؤشرات النمو المتوقعة. كما أشار إلى أن عوامل الموسم ستدعم حركة الركاب خلال الربع الأخير من العام، نظراً لارتفاع وتيرة المؤتمرات والمعارض والفعاليات في دبي، بالإضافة إلى موسم الشتاء واحتفالات الميلاد ورأس السنة.

وأفاد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي بأن لقاءات إيجابية جرت مع عدد من الناقلات الجوية خلال فعالية "روتس" العالمية، مع توقعات بعودة شركات خلال الأشهر المقبلة. وأكد أن توقيت العودة يرتبط بتطور الأوضاع في المنطقة، معرباً عن ثقته بأن الاستقرار سيسهم في عودة معظم الشركات بأسرع وقت ممكن، مستشهداً بتجربة التعافي السريع عقب جائحة "كورونا".

توسيع تجربة السجاد الأحمر والتقنيات الحديثة

كشف الجوكر عن بدء العمل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لبحث توسيع تجربة "السجاد الأحمر" التسهيلية إلى مبنى المسافرين رقم 1. يستهدف المطار بدء تطبيق هذه التجربة على شركات طيران محددة خلال الربع الثاني من عام 2027، بعد عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لبحث آلية التنفيذ بدقة.

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وأوضح أن التحدي الرئيسي يتمثل في تعدد أنظمة إجراءات المسافرين التي تستخدمها شركات الطيران العاملة في المبنى، حيث تتمتع أنظمة بعض الناقلات الكبرى بتوافق أكبر مع نظام التحكم بالمغادرة "DCS" المستخدم لدى المطار. وأشار إلى أن كل تحسين في سرعة إنجاز الإجراءات بفضل التقنيات البيومترية ينعكس مباشرة على انسيابية الحركة ويمنح المسافرين وقتاً أطول للاستفادة من المرافق والخدمات داخل المطار.