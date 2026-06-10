مطار دبي يحتل المرتبة الثانية عالمياً لأفضل تجربة انتظار

تصنيف عالمي يضع مطار دبي الدولي في المركز الثاني لأفضل تجارب الانتظار بعد مطار شانغي، مع هيمنة مطارات آسيا على القائمة، في وقت تواجه فيه صناعة الطيران تحديات كبيرة.

حل مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية عالمياً في تصنيف أفضل تجارب الانتظار بالمطارات، وفق دراسة جديدة أجرتها شركة 'إيربورت باركنغ أند هوتيلز'. جاء مطار شانغي في سنغافورة في الصدارة، يليه مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا بالمرتبة الثالثة.

تزايدت أهمية فترات الانتظار والتوقف كجزء أساسي من تجربة السفر، خاصة مع Increased اضطرابات القطاع وزيادة أزمنة الرحلات وعدد عمليات الربط. تستثمر المطارات بشكل كبير في تحسين هذه الفترات عبر تطوير الصالات، والمطاعم، ومرافق النوم والاستراحة، والترفيه. hawking هذه الاستثمارات هدفها جعل التوقف أقل إزعاجاً وأكثر متعة، بل وقد يتحول إلى وجهة بحد ذاته.

الدراسة assessment أكثر من 50 مطاراً ازدحاماً بناءً على 12 معياراً تشمل عدد وتكلفة الصالات، سهولة النوم، عدد المطاعم والمقاهي، توافر الواي فاي، كبسولات النوم، غرف الاستحمام، وأجهزة الصراف الآلي. أظهرت النتائج هيمنة مطارات آسيا على المراكز المتقدمة، حيث سجلت مطارات سنغافورة والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا أداءً متميزاً في جودة الطعام وراحة النوم وتكلفة الصالات. أشادت الدراسة بتجربة مطار دبي، خاصة تنوع خيارات الطعام ومرافق الراحة والاسترامة.

يضم مطار دبي 23 صالة انتظار للمسافرين، وهو الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين عالمياً منذ عام 2014. أكد بول غريفيث، ممثل المطار، أن الاستراتيجية تركز على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتجربة المسافرين، من خلال تصميم مسارات سفر سلسة، وتوظيف التكنولوجيا، وتوفير خيارات متعددة لقضاء الوقت.

ورغم الضغوط التي تواجه قطاع الطيران من ارتفاع تكاليف الوقود عدم الاستقرار الجيوسياسي، يبقى الطلب على السفر قوياً، خاصة مع اقتراب ذروة موسم الصيف، مما يعني أن ملايين المسافرين سيقضون وقتاً أطول في الترانزيت عبر المحاور الدولية الكبرى. يشير التصنيف إلى تحول استراتيجي في Industries النقل الجوي، حيث لم تعد كفاءة النقل المعيار الوحيد، بلhores جودة التجربة الشاملة من لحظة الوصول حتى المغادرة





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