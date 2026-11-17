مطار دبي الدولي يحقق 50.4 مليون مسافر خلال 9 أشهر من 2026 رغم تراجع نسبته 28%، مع استئناف شركات الطيران العالمية وزيادة الاستثمارات التقنية لتعزيز الكفاءة.

استقبل مطار دبي الدولي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عدداً قياسياً بلغ 50.4 مليون مسافر، مما يؤكد موقعه الرائد كمنصة عالمية تربط بين القارات وتدعم قطاعات السياحة والتجارة. جاء هذا الأداء وسط مواصلة مطارات دبي لمشاريعها الاستثمارية في التكنولوجيا الحديثة، بهدف تهيئة البنية التحتية لاستيعاب مراحل نمو مستقبلية تتسم بالكفاءة العالية.

أداء الحركة الجوية والركاب في الربع الثالث

وصل إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 18.8 مليون ضيف، مع تسجيل شهر أغسطس ذروة الازدحام باستقبال 6.6 ملايين شخص. وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، سجلت حركة الضيوف خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر تراجعاً بنسبة 28.1% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت حركة المسافرين في الربع الثالث بنسبة 22.1%، نتيجة الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران في وقت سابق.

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حافظت حركة المسافرين بين الوصول والمغادرة على توازن نسبي مع حركة المسافرين من ذوي الترانزيت، حيث مثلت الحركة المحلية 49% من إجمالي المسافرين في سبتمبر مقابل 51% للمسافرين من الترانزيت. ترتفع نسبة المسافرين المحليين عادة في فصل الشتاء بفضل ازدهار السياحة، مما يعكس الدور المزدوج للمطار كبوابة للإمارة ومحور عالمي للربط الدولي.

توقعات بول غريفيث واستراتيجيات النمو

أعرب بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن توقعه باستقبال أكثر من 70 مليون ضيف خلال العام الحالي، مشيراً إلى تركيز المؤسسة على مواكبة النمو بكفاءة عبر تبسيط الإجراءات ومعالجة التحديات التشغيلية. وأكد أن الابتكار التكنولوجي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، مما يسمح باستفادة أكبر من المرافق الحالية دون الحاجة للتوسع المادي، مع الارتقاء المستمر بتجربة المسافرين.

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يخدم مطار دبي الدولي حالياً 235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، ومن أبرز التطورات استئناف الخطوط الجوية البريطانية لرحلاتها في نوفمبر، انضم إليها كل من الخطوط الملكية المغربية وسيبو باسيفيك وصن إكسبريس، فيما تتطلع شركات أخرى لاستئناف عملياتها قريباً.

تحليل أسواق الركاب والوجهات السياحية المفضلة

حافظت الهند على صفتها كأكبر سوق لمطار دبي خلال الربع الثالث بإجمالي 2.6 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.4 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.3 مليون مسافر. كما سجلت حركة الركاب إلى باكستان 800 ألف، والولايات المتحدة 640 ألفاً، وألمانيا 480 ألفاً، مما يعكس التنوع الجغرافي لحركة النقل الجوي عبر المطار.

على مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً بـ784 ألف مسافر، تلتها مومباي بـ528 ألفاً، ثم نيودلهي بـ525 ألفاً. وشهد الربع الثالث نمواً ملحوظاً في السفر إلى الوجهات الترفيهية، حيث سجلت ميلانو ارتفاعاً بنسبة 20%، وبوكيت بنسبة 17%، وكيب تاون بنسبة 14%، وبرشلونة بنسبة 13%، ودنباسار بنسبة 11%.

معدلات التشغيل والكفاءة التشغيلية والمقارنة السنوية

بلغ إجمالي حركة الطائرات 243 ألف حركة في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بانخفاض 27.6%، بينما تعامل المطار مع 1.215 مليون طن من الشحنات بانخفاض 23.2% على أساس سنوي. تراوح متوسط معدل إشغال المقاعد عند 74%، بـ 211 مسافراً لكل حركة طائرة، مع الحفاظ على كفاءة عالية في نقاط الخدمة حيث اجتاز 99.9% من المغادرين جوازات السفر في أقل من 10 دقائق.

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تواصل مطارات دبي استثمارها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتوحيد البيانات التشغيلية، مما يمكن الفرق من استباق الطلب ونقاط الضغط. تساهم الحلول البيومترية والخيارات الذاتية في تقليل الخطوات الإجرائية، مع بقاء متوسط وقت الانتظار عند نقاط التفتيش الأمني أقل من 5 دقائق بالنسبة لـ99.7% من المسافرين.