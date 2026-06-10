مطار الشارقة يحصل على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات

أعلن مطار الشارقة حصوله على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات، المطبق من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI)، في إنجاز جديد يعكس تقدمه المتواصل في مجال الاستدامة والعمل المناخي. وجاء الإعلان عن الاعتماد خلال فعاليات 'الجمعية الإقليمية والمؤتمر والمعرض' لمنظمة مجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والتي أقيمت أخيراً في العاصمة التايلاندية بانكوك.

أعلن مطار الشارقة حصوله على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات ، المطبق من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI)، في إنجاز جديد يعكس تقدمه المتواصل في مجال ال استدامة وال عمل المناخي .

وجاء الإعلان عن الاعتماد خلال فعاليات 'الجمعية الإقليمية والمؤتمر والمعرض' لمنظمة مجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والتي أقيمت أخيراً في العاصمة التايلاندية بانكوك. ويعكس الإنجاز التقدم المتواصل الذي يحققه مطار الشارقة في مواءمة استراتيجيات إدارة الانبعاثات الكربونية مع الأهداف المناخية العالمية، من خلال تحقيق خفض فعلي للانبعاثات وتعزيز التعاون مع الشركاء العاملين ضمن منظومة المطار، في إطار الجهود الجماعية لقطاع الطيران لمواجهة التغير المناخي





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مطار الشارقة اعتماد المستوى الرابع برنامج اعتماد الكربون للمطارات مجلس المطارات الدولي استدامة عمل المناخي تغير المناخ البيئة

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ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذيالشارقة في 26 يناير / وام / ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي عقد صباح اليوم 'الثلاثاء' بمكتب سمو الحاكم. وأصدر المجلس عددا من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وأصدر المجلس القرار رقم / 3 / لسنة 2021، بشأن تنظيم الاشتراك في الخدمات المسائية بمراكز العلاج الطبيعي بدائرة الخدمات الاجتماعية. وأتاح القرار الاستفادة من الخدمات المتوفرة في مراكز العلاج الطبيعي بالدائرة مقابل رسوم رمزية، وتقدم المراكز للمشتركين خدمات مسائية خارج أوقات الدوام الرسمي تشمل خدمات العلاج الطبيعي، على أن يحدد الاختصاصي المعالج في المركز عدد الجلسات اللازمة للمشترك بعد الاطلاع على التقارير وعمل الفحوصات اللازمة. واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وتنسيق الجهود نحو تقديم برامج تعليم اللغة العربية وتعليمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية بأفضل الوسائل التقنية. وبارك المجلس حصول مطار الشارقة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات / AHA / من قبل مجلس المطارات الدولي / ACI / كأول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة والسابع على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود المطار لضمان سلامة المسافرين والموظفين خلال جائحة فيروس كوفيد 19. وجاء حصول المطار على شهادة الاعتماد الدولية بعد تقييم التدابير الصحية وتطبيقها على عمليات المطار ومدى توافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي، وشملت كافة تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار في جميع مرافقه.ويعزز هذا الإنجاز جهود المطار في تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين من خلال الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الصحية وفق الأنظمة المطبقة في الجهات المختصة بالدولة. واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بشأن استخدامات الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، مبيناً حرص الدائرة على متابعة الدراسات والاحصائيات المحلية المتعلقة ب

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مطارات دبي تتوقع انتعاش حركة الطيران خلال النصف الثاني من العام 2021- أكثر من 10 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام. - مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي / ACI / . - يتقدم بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط بحسب احصائيات / ACI / . - سجل 99،392 رحلة طيران حول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة سنوية بلغت 0.9 %. - قطاع الشحن يبلغ مستويات متقدمة ويسجل 1.1 مليون طن في النصف الأول من العام بزيادة سنوية قدرها 27.7 %. - يخدم مطار دبي الدولي حالياً 68% من الوجهات العالمية موزعة على 94% من البلدان حول العالم. -ارتفاع القدرة التشغيلية لشركات الطيران التابعة للإمارة إلى 70%. - بول غريفيث : نتائج الإدارة الناجحة لمكافحة الجائحة العالمية في دبي بدأت تنعكس بشكل ملحوظ على حركة المسافرين الدوليين من وإلى الإمارة. ............................................... دبي في 11 أغسطس / وام / أعلن مطار دبي الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر المطار مع بلوغ عددهم 10.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد مطار دبي الدولي / DXB / نمواً قوياً خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك مع بدء العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين إلى دبي من بعض الدول الأفريقية والآسيوية، وفي إطار نجاح الخطط الاستراتيجية للإمارة في إدارة جائحة 'كورونا'، وقيادتها حركة التعافي السياحي في العالم. ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي / ACI / ، لا يزال مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين بعد احتفاظه باللقب للعام السابع على التوالي لحركة المرور السنوية في عام 2020، كما يتقدم مطار دبي الدولي بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط. و قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي - بهذه المناسبة - : ' مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس D، والمحطة الرئيسية لـــ 60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط المو

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الإمارات تمضي قدما نحو تبني تقنيات البلوك تيشن والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الماليةدبي في 19 نوفمبر / وام / ناقش المؤتمر العالمي الـ 59 / ACI / والمؤتمر الـ 45 / ICA 2021 / في يومه الثاني الذكاء الاصطناعي ودوره في الواقع الاقتصادي من خلال توظيف الخيارات التي يتيحها الواقع الرقمي التحول نحو تفعيل أكثر للذكاء الاصطناعي في المشهد الاقتصادي بالإضافة إلى بحث نمو الاستثمار الإقليمي في الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المالية الحديثة والدوافع اللازمة لتأسيس مركز تكنولوجي مالي ناجح. شارك في المؤتمرين أكثر من 600 ضيف يشكلون نخبة من مجتمع الأعمال ورجال الاقتصاد ورؤساء وزراء سابقين ومحافظي البنوك المركزية والرؤساء التنفيذيين وكبار المصرفيين. واستعرض المشاركون في هذا الحدث - الذي تنظمه جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية تحت شعار'العالم في مرحلة تحول' - مخاوف جميع القطاعات المالية تقريبا الراهنة ..مؤكدين أن الإمارات الدولة الأولى التي قامت بتعيين وزير ذكاء اصطناعي في خطوة وصفوها بالكبيرة فضلا عن تجاوب الحكومة بسرعة كبيرة مع التكنولوجيا وblockchain مما جعلها من بين الدول المتقدمة في هذا الشأن .. وأكدوا أن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يساعد ويدعم القطاع المالي والمؤسسات المالية. وتناول المشاركون عدداً من العناوين الرئيسية التي تتعلق بواقع أسواق المال حيث ناقشوا عنوان 'التأثير على الأسواق المالية' وما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر من الاقتصادات المؤثرة على الصعيد العالمي ستتبع استراتيجيات مالية جديدة بالإضافة إلى قراءة مستفيضة لتأثيرات كوفيد-19 على أسواق المال العالمية ومدى قدرة هذه الأسواق على تحمل الأزمات ومواجهتها إلى جانب استنباط الحلول التي من شأنها تعزيز مرونة العمل في مراكز المال ومؤسساته المختلفة، لتكون قادرة على تنفيذ استجابة سريعة للتطورات والتحولات الطارئة، بما يتيح لها مواصلة أعمالها بذات الكفاءة والإنتاجية، ومواصلة دورها في رفد الاقتصادات. واستندت الجلسة التي أدارها حسام صادق مدير مبيعات العروض التجارية للأسواق الناشئة وشارك فيها تيرينس موري مؤسس هاك فيوتشر لاب المؤسسة الفكرية العالمية الأكثر مبيعًا في العالم إلى محور رئيسي تحت عنوان 'ما بعد الاضطراب - قواعد جديدة لعالم جديد' تناول فيها تأثير الأزمات على المشهد الاقتصادي العالمي، وضرورة استشراف المستقبل بتحدياته وفرصه، وجهوزية الاقتصادات الدولية لتكون قادرة على تجاوز الأزمات

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مؤتمر' العالم في مرحلة تحول ' يختتم أعماله بـ 10 توصيات لتحقيق أهداف النمو الاقتصاديدبي في 21 نوفمبر / وام / توصل المشاركون في ختام جلسات المؤتمر العالمي التاسع والخمسون ACI والمؤتمر الخامس والأربعون ICA 2021 - اللذين نظمتهما جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية تحت شعار 'العالم في مرحلة تحول' - إلى 10 توصيات، من شأنها تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وتطوير أدواته، وتوسيع قاعدة تعاملاته مع مختلف الأسواق في شتى أرجاء العالم، آخذين بعين الاعتبار دور الإمارات ووعيها المبكر ومبادرتها إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية، وتفعيل نظام تقنيات البلوك تشين، في خطوة تؤكد حرصها على استشراف...

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لقاح يقي المصابين بـ «داون» من الزهايمر | صحيفة الخليجطور باحثون أمريكيون في جامعة جنوب كاليفورنيا، لقاحاً جديداً أطلقوا عليه اسم «ACI-24060» لمنع المرضى المصابين بمتلازمة داون من الإصابة بمرض الزهايمر...

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دبي تطلق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) لتعزيز الأمن الجمركيشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) في دبي، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتعزيز الأمن الجمركي، ويهدف إلى تسهيل التجارة ومكافحة الجريمة.

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