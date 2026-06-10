مطار الشارقة يحصل على اعتماد المستوى الرابع في برنامج اعتماد الكربون للمطارات

أعلن مطار الشارقة الدولي حصوله على المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات من مجلس المطارات الدولي، مما يعكس التزامه بالاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع الشركاء.

أعلن مطار الشارقة الدولي عن حصوله على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات (Airport Carbon Accreditation) الذي يديره مجلس المطارات الدولي (ACI). ويعد هذا الإنجاز نتاجاً لجهود متواصلة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، حيث تم الإعلان عنه خلال فعاليات الجمعية الإقليمية والمؤتمر والمعرض لمنظمة مجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط التي عقدت مؤخراً في بانكوك، تايلاند.

ويعكس هذا الاعتماد التزام مطار الشارقة بمواءمة استراتيجيات إدارة الانبعاثات الكربونية مع الأهداف المناخية العالمية، من خلال تحقيق خفض فعلي للانبعاثات وتعزيز التعاون مع الشركاء العاملين ضمن منظومة المطار، في إطار الجهود الجماعية لقطاع الطيران لمواجهة التغير المناخي. وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "يعكس حصول مطار الشارقة على اعتماد المستوى الرابع ضمن برنامج اعتماد الكربون للمطارات التزامنا المستمر بترسيخ الاستدامة في مختلف جوانب عملياتنا التشغيلية، حيث يتطلب هذا المستوى من المطارات تحقيق خفض فعلي للانبعاثات الكربونية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الشركاء العاملين ضمن مجتمع المطار لتعزيز الأثر الجماعي للجهود البيئية".

وأضاف: "ينسجم هذا الإنجاز مع رؤية دولة الإمارات وإمارة الشارقة في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، فيما نواصل تنفيذ مشاريع نوعية تركز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في حلول الطاقة المتجددة، وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات، إلى جانب دعم التميز التشغيلي". وأكد أن برنامج اعتماد الكربون للمطارات يُعد الإطار العالمي الأبرز لإدارة الكربون في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن انتقال مطار الشارقة إلى المستوى الرابع يعكس نجاح استراتيجيته طويلة الأمد في العمل المناخي، القائمة على الابتكار والتعاون والشراكات الفاعلة، بما يعزز مكانته كنموذج رائد للمطارات على مستوى المنطقة.

من جانبه، هنأ ستيفانو بارونشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مطار الشارقة على هذا الإنجاز، قائلاً: "من خلال ترسيخ مكانته كأحد المطارات الرائدة في الإدارة الفعالة للكربون، يؤكد مطار الشارقة التزامه الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة. ويتماشى هذا الإنجاز بشكل كامل مع الرؤية الجماعية لقطاع الطيران الرامية إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050".

وقد بدأ مطار الشارقة رحلته في برنامج اعتماد الكربون للمطارات عام 2014 بحصوله على المستوى الأول لرسم خرائط الانبعاثات، ثم المستوى الثاني عام 2016 بعد تنفيذ مبادرات لتعزيز كفاءة الطاقة مثل تركيب إضاءة LED وتطوير أنظمة التكييف واستخدام الطاقة الشمسية. وفي عام 2018 حصل على المستوى الثالث بتوسيع نطاق إدارة الانبعاثات ليشمل الشركاء، وفي عام 2020 أصبح أول مطار في دول مجلس التعاون الخليجي وثاني مطار في الشرق الأوسط يحقق الحياد الكربوني ضمن المستوى 3+.

ويشكل المستوى الرابع محطة جديدة تركز على خفض فعلي ومستدام للانبعاثات بالتعاون مع الشركاء. يذكر أن برنامج اعتماد الكربون للمطارات أطلقه مجلس المطارات الدولي - أوروبا عام 2009، ثم توسع ليشمل آسيا والمحيط الهادئ عام 2011. ويوفر البرنامج إطاراً متكاملاً لقياس وإدارة وخفض الانبعاثات عبر سبعة مستويات. وبهذا الإنجاز، يواصل مطار الشارقة تعزيز مكانته كأحد المطارات الرائدة إقليمياً في مجال الطيران المستدام، مما يسهم في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وتقديم تجربة سفر مسؤولة وفق أعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث يلتزم المطار بتنفيذ مشاريع نوعية في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والابتكار في خفض الانبعاثات





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