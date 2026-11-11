مطار دبي يرسّخ صدارته العالمية بتشغيل طائرات إيرباص A380

مطار دبي الدولي يحصد 4285 حركة لطائرات A380 خلال شهر أكتوبر ونوفمبر 2026، مستحوذاً على 30.3% من إجمالي الحركة العالمية متقدماً بفارق كبير على هيثرو وسنغافورة.

أثبت مطار دبي الدولي تفوقه المطلق في قطاع النقل الجوي، حيث رسّخ مكانته كمركز عالمي رائد لتشغيل الطائرة العملاقة إيرباص A380. سجل المطار خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026 إحصائيات قياسية غير مسبوقة، تضمنت 4285 حركة وصول ومغادرة للطائرة العملاقة. هذه الأرقام تعكس هيمنة واضحة في السوق العالمية، حيث استحوذ المطار على نسبة 30.3% من إجمالي حركات هذا الطراز في المطارات الدولية كافة.

فجوة تشغيلية واسعة مع المنافسين الدوليين

تكشف البيانات المنشورة عن فجوة ضخمة في الكثافة التشغيلية بين دبي وأبرز المنافسين العالميين. حل مطار لندن هيثرو في المرتبة الثانية بـ1162 حركة فقط، مما يعني فارقاً قدره 3123 حركة لصالح دبي. جاء مطار سنغافورة شانغي ثالثاً بـ906 حركة، بينما سجل مطار سيدني أستراليا 630 حركة خلال نفس الشهر. بلغ إجمالي الحركات العالمية للطائرة A380 في الفترة المشمولة بالدراسة 14140 حركة.

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تجاوز عدد حركات الطائرة عبر مطار دبي إجمالي ما سجلته مطارات هيثرو وسنغافورة وسيدني مجتمعة، والبالغ 2698 حركة، بفارق يصل إلى 1587 حركة. هذا التفوق يعكس الثقل الاستثنائي الذي يمثله مركز دبي في منظومة التشغيل العالمية لهذا الطراز الضخم، ويؤكد أنه ليس مجرد محطة عابرة بل قلب نابض لحركة الطيران العالمي.

كثافة رحلات يومية تتجاوز المتوسط العالمي بأضعاف

عند حساب المتوسط اليومي، استقبل مطار دبي وسير نحو 143 حركة لطائرات A380 يومياً خلال فترة الدراسة. يقارن هذا الرقم بشكل صارخ مع متوسط 39 حركة في هيثرو، و30 حركة في سنغافورة، و21 حركة في سيدني. تشير هذه النسب إلى أن كثافة تشغيل الطائرة في دبي تزيد على ثلاثة أضعاف نظيرتها في لندن، وتقترب من خمسة أضعاف حركة سنغافورة، مما يدل على كفاءة تشغيلية عالية جداً.

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تعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي يؤديه مطار دبي الدولي في شبكة الطيران العالمية، مستنداً إلى نموذج تشغيلي يقوم على ربط الرحلات طويلة المدى عبر مركز دولي. تتقاطع فيه حركة المسافرين بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين وأستراليا، فضلاً عن الثقل الكبير لطيران الإمارات في تشغيل الطائرات العملاقة، وتوفير السعات المقعدية على الخطوط ذات الطلب المرتفع.

هيمنة طيران الإمارات وأسطولها الضخم

تتقدم طيران الإمارات قائمة أكبر مشغلي إيرباص A380 في العالم، بأسطول يضم 116 طائرة، وفقاً لبيانات شركة CH-Aviation. يجعل هذا العدد الناقلة المحرك الرئيسي لحركة هذا الطراز عبر مطار دبي الدولي، ويمنحها قدرة واسعة على تشغيل رحلات متعددة يومياً إلى أبرز الوجهات العالمية. تستحوذ أسطول طيران الإمارات على نحو 73% من إجمالي 159 طائرة لدى شركات الطيران الخمس الواردة في المقارنة.

يوضح الفارق بين أسطول الناقلة الإماراتية وأسطول بقية الشركات الكبرى حجم الاستثمار طويل الأمد الذي تبنته الشركة. تمتلك كل من الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية السنغافورية 12 طائرة، فيما يبلغ أسطول كانتاس الأسترالية 10 طائرات، والاتحاد للطيران 9 طائرات. يزيد أسطول طيران الإمارات على أسطول كل من الخطوط البريطانية والسنغافورية بنحو 9.7 أضعاف.

تأثير استراتيجي على البنية التحتية والخدمات

يتيح هذا الأسطول الضخم لطيران الإمارات توفير سعات مقعدية كبيرة على المسارات الدولية ذات الكثافة المرتفعة، مع تعزيز خيارات الربط بين الرحلات عبر مركزها الرئيسي في دبي. تمنح السعة الاستيعابية للطائرة الناقلة مرونة في تلبية الطلب على السفر إلى الوجهات الكبرى، من خلال نقل أعداد كبيرة من المسافرين على الرحلة الواحدة، مع توفير منتجات وخدمات متعددة الدرجات.

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رغم توقف إنتاج إيرباص A380، لا تزال الطائرة تحتفظ بحضور بارز في حركة الطيران التجاري، خصوصاً على الخطوط الدولية ذات الكثافة المرتفعة. تواصل مجموعة من الناقلات العالمية تشغيلها ضمن أساطيلها، مستفيدة من قدرتها الاستيعابية الكبيرة وملاءمتها للمسارات التي تتطلب توفير أعداد ضخمة من المقاعد. تؤكد صدارة مطار دبي الدولي أن مكانة الإمارة في تشغيل الطائرة العملاقة لا تستند إلى حجم الأسطول وحده، وإنما إلى تكامل عمليات الناقلة الوطنية مع شبكة الربط الجوي والبنية التشغيلية للمطار.