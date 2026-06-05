مطارات دبي تعقد اتفاقية مع شركة وان ريغ النيوزيلندية

وقعت شركة مطارات دبي عقد خدمات الامتثال لأنظمة الطيران مع شركة وان ريغ النيوزيلندية الناشئة ومقرها أوكلاند، في خطوة مهمة لشركة لم تكن تضم حتى الآن سوى عدد محدود من المطارات الإقليمية في نيوزيلندا وأستراليا.

وقعت شركة مطارات دبي عقد خدمات الامتثال لأنظمة الطيران مع شركة وان ريغ النيوزيلندية الناشئة ومقرها أوكلاند. وبدأت الشركة العمل مع مطارات دبي في سبتمبر/أيلول الماضي ثم طورت أنشطتها استناداً إلى برنامج تطوير المطار الذي تخطط له دبي على مدى أكثر من عشر سنوات، وفقاً لما صرّح به كلينتون كاردوزو، مؤسسها ورئيسها التنفيذي.

ويمثل التوقيع على العقد خطوة مهمة لشركة لم تكن تضم حتى الآن سوى عدد محدود من المطارات الإقليمية في نيوزيلندا وأستراليا ضمن قاعدة عملائها، بالإضافة إلى شركة طيران نيوزيلندا (Air NZ) التي تمتلك حصة صغيرة فيها، ومجموعة من العملاء الآخرين الأصغر حجماً. وقد نجحت الشركة في مضاعفة إيراداتها السنوية ثلاث مرات، وجمعت 7.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة (أ) شهدت إقبالاً كثيفاً، واكتملت في أواخر مايو.

تأسست الشركة على يد مجموعة من الموظفين السابقين في شركة طيران نيوزيلندا ممن يتمتعون بخبرةٍ واسعةٍ في مجال الامتثال للوائح الطيران وضمانات الرقابة، وقد استقطبت الشركة الوطنية كجهة مستثمرة وعميلة، حيث تستخدم شركة طيران نيوزيلاندا تقنية وان ريغ في أقسام الهندسة والصيانة لديها. ولم تُظهر ملفات مكتب الشركات بعدُ الحصص النهائية للأسهم بعد تسوية جولة التمويل.

إلا أن أبرز المساهمين الجدد في هذه المرحلة هو شركة كو آكت كابتال الأسترالية المتخصصة في الاستثمار في المراحل المبكرة، والتي شاركت في قيادة جولة التمويل مع أكبر مساهم حالي في الشركة، وهي شركة أسيندو التي تتخذ من أوكلاند مقراً لها. وأعلنت شركة وان ريغ في بيان لها عن تأمين مشاركة إضافية من مستثمرين استراتيجيين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذه الجولة التمويلية.

وأضافت الشركة أن رأس المال الجديد سيُستخدم لتوسيع فرق المبيعات الدولية وخدمة العملاء، لا سيما في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، ولتسريع تطوير المنتجات، بما في ذلك قابلية توسيع المنصة، ووحدات شركات الطيران المؤسسية، والقدرات المدمجة بتقنية الذكاء الاصطناعي. وقد طورت الشركة حضوراً فعلياً في بريطانيا وجنيف ودبي، بالإضافة إلى نيوزيلندا وأستراليا





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