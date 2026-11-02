مصورة فرنسية تفوز بجائزة مصور العام من هيبا ضمن فعاليات جائزة حمدان الدولية للتصوير

تتويج المصورة الفرنسية فيرونيك دو فيغوري بجائزة مصور العام من هيبا ضمن فعاليات جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي تكريماً لمسيرة عشرين عاماً في توثيق الصراعات الإنسانية.

تتويج المصورة الفرنسية فيرونيك دو فيغوري بجائزة مصور العام من هيبا ضمن فعاليات جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، حيث أشادت الأمانة العامة للجائزة بمسيرتها المهنية الطويلة وإنجازاتها الاستثنائية خلال الشهور الاثني عشر الماضية.

آليات العمل الفني وتوثيق الصراعات

امتدت مسيرة دو فيغوري مع التصوير الصحفي لأكثر من عشرين عاماً، حيث استقرت أعمالها في مناطق النزاع والمجتمعات التي عانت من الحروب والاضطرابات السياسية في أفغانستان واليمن والعراق والصومال ونيجيريا وسوريا ومالي.

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يركز العمل الفني للمصورة على كشف ما ينجو ويستمر في ظل الحرب، مثل الرغبة والفكاهة والجمال والعبثية والرقة والمقاومة، وإيقاعات الحياة اليومية بدلاً من التركيز على الحرب بحد ذاتها كحدث عابر.

دوافع الفوز وتأثير الجائزة الثقافية

أبدت دو فيغوري سعادتها الغامرة بالفوز واعتبرته شرفاً عظيماً يحمل دلالات عميقة، حيث كانت photography وسيلة لتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية والإنسانية وقادتها عدستها إلى أماكن يسيء الفهم أو ينظر إليها بريبة.

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كما أبرزت أنها بصفتها مصورة أوروبية، فإن نيل هذا التقدير من خلال جائزة عربية مرموقة يلامس مشاعرها بعمق، لأنه يذكرها بأن photography لغة عالمية قادرة على بناء جسور إيجابية تتجاوز الحدود والأحكام المسبقة.

المسار المستقبلي والآثار العملية

يعتمد فكر المصورة على النظر لما هو أبعد من الظاهر وتجاوز ثنائية الأبيض والأسود للكشف عن الألوان والتعقيدات والجوانب الإنسانية التي تكمن حتى في أكثر الأماكن قتامة وتناقضاً.

كما تتفوق دو فيغوري في البدء من النقطة التي تعجز فيها التصنيفات عن التعبير عن الواقع، حيث تنجذب إلى التناقض والغموض والمساحات البينية لتوثيق الأحداث بطريقة فريدة تخدم العدالة الإنسانية.