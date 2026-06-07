مصنعين للوظائف: دورة جديدة لتوفير فرص العمل والتدريب في الإمارات

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تنظيم دورة جديدة من برنامج 'مصنّعين' للوظائف، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الإمارات. يُقام المعرض يومي 8 و9 يونيو المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، ويوفر أكثر من 1000 فرصة وظيفية جديدة بمشاركة أكثر من 70 شركة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها.

أعلنت وزارة الصناعة وال تكنولوجيا المتقدمة عن تنظيم دورة جديدة من برنامج 'مصنّعين' للوظائف، والذي سيُقام يومي 8 و9 يونيو المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الإمارات.

أُطلق برنامج 'مصنّعين' في 2023، بهدف توفير 5000 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع الصناعي بحلول 2027. ويوفر المعرض هذا العام أكثر من 1000 فرصة وظيفية جديدة بمشاركة أكثر من 70 شركة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها، ليرتفع بذلك إجمالي الفرص التي وفرها البرنامج منذ إطلاقه إلى أكثر من 5,200 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي





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