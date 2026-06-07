مصنعين للوظائف: 1000 وظيفة جديدة في معرض الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعلنت عن تنظيم دورة جديدة من معرض \"مصنّعين\" للوظائف، والذي سيُقام يومي 8 و 9 يونيو المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات. أُطلق برنامج مصنّعين في عام 2023، بهدف توفير 5,000 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع الصناعي بحلول عام 2027. ويوفر المعرض هذا العام أكثر من 1,000 فرصة وظيفية جديدة بمشاركة أكثر من 70 شركة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها، ليرتفع بذلك إجمالي الفرص التي وفرها البرنامج منذ إطلاقه إلى أكثر من 5,200 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي.

وزارة الصناعة تطلق \"مصنعين\" 8 في 8-9 يونيو بأبوظبي: 1000 وظيفة عبر 70 شركة ومقابلات فورية وإرشاد مهني وتجاوز هدف 5000 مبكراًتوفير 4200 وظيفة في الدورات السابقة و1000 في الدورة الجديدةوظائف مباشرة ومقابلات فورية وإرشاد مهني في التصنيع المتقدم أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تنظيم دورة جديدة من معرض \"مصنّعين\" للوظائف، والذي سيُقام يومي 8 و 9 يونيو المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات.

أُطلق برنامج مصنّعين في عام 2023، بهدف توفير 5,000 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع الصناعي بحلول عام 2027. ويوفر المعرض هذا العام أكثر من 1,000 فرصة وظيفية جديدة بمشاركة أكثر من 70 شركة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها، ليرتفع بذلك إجمالي الفرص التي وفرها البرنامج منذ إطلاقه إلى أكثر من 5,200 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي.

وبذلك يكون البرنامج قد تجاوز المستهدف المعلن عنه خلال اصنع في الإمارات 2023 قبل الموعد المحدد بعام كامل، في إنجاز يعكس نجاح الجهود الوطنية في ربط الكفاءات الإماراتية بالفرص النوعية التي يوفرها القطاع الصناعي. ويهدف المعرض إلى تمكين الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع أصحاب العمل من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية، والاطلاع على الفرص المهنية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض.

ويُعد معرض \"مصنّعين\" منصة وطنية متخصصة تجمع الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية مع نخبة من الشركات الصناعية والتكنولوجية الرائدة، بما يتيح لهم الوصول المباشر إلى فرص وظيفية وتدريبية نوعية، والمشاركة في مقابلات فورية، والاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني، وبما يعزز جاهزيتهم للانضمام إلى وظائف المستقبل في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وتُنظَّم نسخة عام 2026 من المعرض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك بصفتها الشريك الاستراتيجي وأحد أبرز الداعمين الوطنيين لتنمية الكفاءات الصناعية، إلى جانب دائرة التمكين الحكومي و e&، وبرعاية شركة \"فورفز مزارز\" وشركة \"إس إل بي\" وشركة \"زي سي إيه إيه\".

ويأتي تنظيم المعرض في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تسريع واحدة من أكثر مسارات التحول الصناعي طموحاً في المنطقة. وقد ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي بنحو 70% منذ عام 2021، فيما تجاوزت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، بما يعكس الحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية عالية المهارة تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والصناعي.

ويهدف المعرض إلى تمكين الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع أصحاب العمل من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية، والاطلاع على الفرص المهنية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض. ويُعد معرض \"مصنّعين\" منصة وطنية متخصصة تجمع الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية مع نخبة من الشركات الصناعية والتكنولوجية الرائدة، بما يتيح لهم الوصول المباشر إلى فرص وظيفية وتدريبية نوعية، والمشاركة في مقابلات فورية، والاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني، وبما يعزز جاهزيتهم للانضمام إلى وظائف المستقبل في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

ويهدف المعرض إلى تمكين الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع أصحاب العمل من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية، والاطلاع على الفرص المهنية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض. ويُعد معرض \"مصنّعين\" منصة وطنية متخصصة تجمع الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية مع نخبة من الشركات الصناعية والتكنولوجية الرائدة، بما يتيح لهم الوصول المباشر إلى فرص وظيفية وتدريبية نوعية، والمشاركة في مقابلات فورية، والاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني، وبما يعزز جاهزيتهم للانضمام إلى وظائف المستقبل في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

ويهدف المعرض إلى تمكين الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع أصحاب العمل من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية، والاطلاع على الفرص المهنية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض. ويُعد معرض \"مصنّعين\" منصة وطنية متخصصة تجمع الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية مع نخبة من الشركات الصناعية والتكنولوجية الرائدة، بما يتيح لهم الوصول المباشر إلى فرص وظيفية وتدريبية نوعية، والمشاركة في مقابلات فورية، والاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني، وبما يعزز جاهزيتهم للانضمام إلى وظائف المستقبل في القطاعات الصناعية ذات الأولوية





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