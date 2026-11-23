مصطفى يونس ينتقد قرار العودة لإمام عاشور في الأهلي أمام بيراميدز، مؤكدًا أن اللعب الفردي لا يناسب الهوية الجماعية للفريق في الوقت الحاسم من الدوري.

شكّل تصريح النجم السابق للأهلي المصري مصطفى يونس ضجة واسعة داخل أروقة الجماهير والإعلام الرياضي قبيل الموعد الحاسم مع بيراميدز. انتقد يونس بشدة فكرة الاعتماد على اللاعب إمام عاشور في التشكيل الأساسي، محذرًا من أن هذا الخيار قد يضر بفرص الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية. تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب كبير لقرارات المدرب المغربي الحسين عموتة ، خاصة بعد أن أثار غياب اللاعب عن المباريات الأخيرة جدلاً حول مستواه ومدى ملاءمته للأسلوب المطلوب.

انتقاد الأداء الفردي وهوية الفريق

أكد مصطفى يونس في تصريحاته الصريحة أن المشكلة لا تكمن في القدرات التقنية لإمام عاشور، بل في نمط لعبه الذي يعتمد بشكل مفرط على الحلول الفردية. يرى المحلل السابق أن هذه الطريقة تتعارض تمامًا مع الهوية الرياضية التي يزرعها النادي الأهلي، وهي الهوية التي ترتكز بشكل أساسي على اللعب الجماعي المنظم. شدد يونس على أن مصلحة الفريق يجب أن تسبق دائمًا أي رغبات شخصية أو محاولات إبراز الذات داخل أرض الملعب، وهو ما يتطلب من اللاعبين الانصياع التام لتعليمات الجهاز الفني.

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عودة عاشور بقرار فني من عموتة

جاءت عودة إمام عاشور إلى تدريب الفريق الكروي الأول بعد غيابه الطويل عن ملاعب المنافسة، حيث حضر المدرب المغربي الحسين عموتة بغيابه عن أربع مباريات متتالية. يُعزى هذا الغياب إلى قرار فني بحت اتخذه العموتة، بهدف ضبط الانضباط التكتيكي وإجبار اللاعب على إعادة تقييم دوره داخل المنظومة الجماعية. ورغم انتقادات يونس الحادة، أعرب عن كامل احترامه للسلطة التكتيكية للعموتة، معتبرًا أن القرار النهائي بشأن تشكيلة اليوم يعود حصريًا للمسؤول الأول عن الفريق، سواء بالاعتماد على عاشور أو إبقائه على مقاعد البدلاء.

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المنافسة على الصدارة وتحديات الترتيب

تكتسب مباراة اليوم أهمية استثنائية في معركة تحديد هوية المتصدر، حيث يدخل فريق بيراميدز هذا اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة. يأتي الأهلي في المركز الثاني، ويحاول تعويض الفارق الحالي الذي يبلغ أربع نقاط من خلال حصد النقاط الثلاث في هذه الجولة التاسعة. يُعد هذا الفارق صغيرًا ولكنه حاسم في تحديد المعادلة التنافسية، مما يزيد من الضغط النفسي والتكتيكي على المدرب عموتة لاختيار الدكة التي تضمن تحقيق الهدف المنشود.

تفاصيل الموعد والملعب المنتظر

ستقام المواجهة الحاسمة بين الأهلي وبيراميدز على أرضية استاد القاهرة الدولي، الذي يعد المعقل الرسمي للفريق الأحمر في المنافسات المحلية. من المقرر أن انطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لمصر، والتي تقابل العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ينتظر عشاق الكرة المصرية بفارغ الصبر لرؤية تشكيل العموتة النهائي، خاصة ما إذا كان سيخاطب إمام عاشور بفرصة أخرى أم يفضل عناصر أخرى أكثر انسجامًا مع خطة اللعب الجماعي التي دعا إليها يونس.