مصر والبنك الدولي يوقعان اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاحات

وقعت مصر والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية.

وقعت مصر و البنك الدولي اليوم اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وجرى توقيع الاتفاق بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، وقّعه الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ، مع الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك.

يأتي الاتفاق في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، وهو جزء من برنامج أوسع يحمل عنوان بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها.

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أهداف اتفاق التمويل ودوره في دعم الاقتصاد

يستهدف التمويل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص. ويعكس الاتفاق استمرار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في دعم برامج الإصلاح.

تعتمد برامج تمويل السياسات التنموية عادة على ربط الدعم المالي بتنفيذ إصلاحات محددة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في الاقتصاد. ويعكس هذا النهج أهمية الشراكة بين الجانبين في تحقيق التنمية المستدامة.

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ويتضمن الاتفاق بوصفه جزءا من المرحلة الثانية من البرنامج مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار

تشمل الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة إدارتها وتعزيز الشفافية في عملها.

كما تتضمن الإصلاحات إزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص، وترسيخ المنافسة العادلة بين الشركات، بما يتيح فرصا متكافئة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

ويشمل البرنامج أيضا رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، إلى جانب خفض تكلفة التمويل الحكومي، وهي خطوات تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للدولة.

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الإصلاحات الاجتماعية والبيئية والمناخية

تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات اجتماعية تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، بما يسهم في دعم الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي.

وفي المجال البيئي، تشمل الإصلاحات تحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وهو ما يرتبط بالتوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات.

كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الاقتصاد والمجتمع.