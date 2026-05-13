مصر تحدث ثورة رقمية في إجراءات الدخول بإطلاق تأشيرة الوصول الإلكترونية الفورية

خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والتحول الرقمي في مصر عبر استبدال الطوابع الورقية بمنظومة إلكترونية متطورة تتيح استخراج التأشيرة قبل السفر بـ 48 ساعة.

في إطار سعي الدولة المصرية الدؤوب نحو تحديث كافة القطاعات الحيوية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منظومة رقمية متكاملة وعصرية للحصول على تأشيرة الوصول إلكترونياً.

تأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي تزداد فيه المنافسة الإقليمية والدولية لجذب الزوار، مما جعل من الضروري إعادة النظر في كافة الإجراءات البيروقراطية والتقليدية التي كانت تشكل عبئاً على السائحين عند وصولهم إلى المنافذ الجوية. إن التحول من الاعتماد على الطوابع الورقية التقليدية، التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً في استخراجها والالتصاق بجوازات السفر، إلى نظام رقمي يعتمد على التكنولوجيا السحابية والرموز المشفرة، يمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة المداخل والمخارج المصرية.

تهدف هذه المبادرة إلى إزالة كافة العقبات التي قد تواجه الوافدين، وضمان انسيابية حركة المرور داخل صالات الوصول، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر الحديثة وقدرتها على تبني أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الإدارة السياحية والأمنية. تعتمد الآلية التشغيلية للمنظومة الجديدة على توفير منصات متعددة القنوات تتيح للمسافر اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أو من خلال تطبيق ذكي مخصص للهواتف المحمولة، أو عبر أكشاك الخدمة الذاتية المتوفرة في المطارات.

تبدأ العملية بقيام الوافد بإدخال بياناته الشخصية بدقة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة سداد الرسوم المقررة للتأشيرة بالإضافة إلى رسوم الخدمة، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة والآمنة التي تضمن سرعة المعاملات. وبمجرد إتمام عملية الدفع بنجاح، يصدر النظام فوراً رمز استجابة سريع المعروف بـ QR Code، والذي يعمل كوثيقة رقمية معتمدة. يقوم موظف الجوازات عند نقطة التفتيش بمسح هذا الرمز إلكترونياً، مما يتيح له التحقق الفوري من صحة البيانات ومطابقتها مع السجلات الرسمية دون الحاجة إلى مراجعات ورقية طويلة.

ولعل الميزة الأكثر أهمية في هذا النظام هي إمكانية استخراج التأشيرة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، مما ينهي تماماً ظاهرة الطوابير الطويلة أمام مكاتب التأشيرات في المطارات. كما يفتح هذا النظام الباب أمام شركات السياحة العالمية والمحلية لإنهاء كافة الإجراءات مسبقاً لعملائها، مما يسهل حركة الوفود السياحية الكبيرة ويمنح السائح شعوراً بالراحة والتقدير منذ اللحظة الأولى.

من الناحية التنفيذية، تم وضع جدول زمني دقيق لبدء العمل بهذا النظام، حيث من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي والكامل في كافة مباني مطار القاهرة الدولي، الذي يعد البوابة الرئيسية لمصر، وذلك ابتداءً من شهر أغسطس المقبل. ولن تتوقف التجربة عند هذا الحد، بل سيتم تعميمها بشكل تدريجي ومدروس لتشمل كافة المطارات المصرية الأخرى، لضمان توحيد معايير الخدمة في جميع المنافذ الجوية.

ولضمان نجاح هذه المنظومة من الناحية المالية والتقنية، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات مالية كبرى، وتحديداً البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين سيتوليان إدارة العمليات المالية والتشغيلية لضمان أعلى مستويات الأمان والشفافية في تحصيل الرسوم. وبالتوازي مع ذلك، تشرف شركة تكنولوجيا متخصصة على تنفيذ الحلول البرمجية والبنية التحتية التقنية اللازمة لربط المنظومة بجهات الاختصاص. هذا التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي والقطاع التكنولوجي يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة عمل متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المنظومة ليست مجرد تحسين إجرائي بسيط، بل هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي. وأوضح أن الهدف الأسمى هو تحسين تجربة السائح بشكل جذري، بحيث يبدأ شعوره بالراحة والترحيب من لحظة التخطيط للسفر وحتى وصوله إلى أرض الوطن. وأشار مدبولي إلى أن تقليل فترات الانتظار داخل المطارات يساهم بشكل مباشر في رفع تصنيف مصر في مؤشرات تنافسية السياحة العالمية.

كما لفت إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة كافة الخدمات السياحية لتواكب التطورات العالمية في إدارة المنافذ، مؤكداً أن التكنولوجيا هي الوسيلة الأمثل لتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للسياح والحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي. إن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لأهمية الوقت في العصر الرقمي، ورغبتها في تحويل عملية الدخول إلى مصر إلى تجربة سلسة وممتعة، مما يشجع المزيد من الزوار على تكرار زيارتهم للبلاد، ويدعم في النهاية نمو الناتج المحلي الإجمالي من قطاع السياحة الحيوي





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السياحة في مصر التأشيرة الإلكترونية التحول الرقمي مطار القاهرة الدولي تطوير الخدمات السياحية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أفلت من العقاب قبل 48 عاماً.. السجن مدى الحياة لبريطاني قتل مراهقة بطريقة بشعة | صحيفة الخليجأفلت من العقاب قبل 48 عاماً.. السجن مدى الحياة لبريطاني قتل مراهقة بطريقة بشعة صحيفة_الخليج

Read more »

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى يوم الأرض بمسيرة سلمية | صحيفة الخليجفلسطينيو الداخل يحيون ذكرى يوم الأرض بمسيرة سلمية صحيفة_الخليج

Read more »

المحكمة العليا الأمريكية تمدّد رفع القيود عن حبوب الإجهاض ليومين | صحيفة الخليجمدّدت المحكمة العليا الأمريكية،الأربعاء، لمدّة 48 ساعة، العمل بقرار كانت أصدرته سابقاً...

Read more »

خلال 48 ساعة.. روسيا تدمّر 12 دبابة ومدرعةخلال 48 ساعة.. روسيا تدمّر 12 دبابة ومدرعة صحيفة_البيان

Read more »

تغريم مستشار قانوني 10 آلاف درهم لادعائه ممارسة مهنة المحاماةقضت محكمة العين بإلزام مكتب استشارات قانونية ومستشار قانوني، رد مبلغ وقدره 48 ألفاً و405 دراهم...

Read more »

قصف مدفعي إسرائيلي جنوب القطاع ونسف منازل شرقهأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات ال 48...

Read more »