مصر تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة 33% لمواجه أزمة الطاقة

قررت مصر خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 33% جديد لمواجهة ارتفاع تكلفة واردات الغاز المسال وضغوط الإنتاج المحلي المتزايدة.

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" ومسؤولون في القطاع الصناعي، عن تلقي إخطار رسمي من الجهات المختصة بضرورة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل إلى 33%، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى الحد من الاستهلاك المحلي للغاز وتقليص الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن في ظل تفاقم أزمة الطاقة في البلاد.

آلية خفض الإمدادات واستهداف التكاليف

يأتي هذا الإجراء التقييدي المباشر استجابة للضغوط المستمرة على الإنتاج المحلي المحلي وصعوبة مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والوقود، حيث يستهدف القرار بشكل رئيسي الحد من استهلاك الغاز محلياً وتقليل الحاجة الماسة إلى شراء شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة وغير مستقرة، مما يخفف العبء عن الميزانية العامة.

وقد جاء هذا التخفيض الجديد ليكمل دائرة الإجراءات التقشفية السابقة، حيث سبق وأن تم تقليل إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، وهو ما يعني استمرار الضغط الشديد على أحد القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ووضع الشركات المنتجة أمام تحدي معقد يتمثل في المواءمة الدقيقة بين الكميات المتاحة من الوقود ومتطلبات التشغيل المستمر والإنتاج.

مواقف الشركات الصناعية وخطط الطوارئ

أكدت شركة "موبكو" رسمياً تلقيها الإخطار بالتخفيض الجديد، بينما كانت الشركة وشركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" قد أعلنتا سابقاً، عند تطبيق نسبة التخفيض البالغة 20%، عن بدء العمل الجاد على إدارة الإنتاج وفقاً للكميات المتاحة من الغاز، مما يعكس تكيف القطاع مع الواقع الجديد.

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وأوضحت شركة "أبو قير للأسمدة" حينها أنها تمتلك خطط طوارئ دقيقة تشمل إدارة المخزون الحالي وإعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية بشكل ذكي، بما يساعد على التعامل مع القيود المفروضة على الإمدادات وتقليل الآثار السلبية على خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي ضمان استمرارية العمل بأقل الخسائر الممكنة.

التكاليف المالية وتأثير واردات الغاز المسال

وتعكس هذه الإجراءات المتتالية اتساع نطاق الضغوط التي تواجه منظومة الطاقة المصرية في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، مع تزايد الاعتماد على واردات الغاز المسال لتعويض الفجوة المتسعة بين الإنتاج المحلي المستقر والاستهلاك المتصاعد، مما يعقد المشهد الاقتصادي.

وكانت "رويترز" قد نقلت عن أحد المحللين في أكتوبر أن وزارة البترول خصصت نحو 10.1 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، إلا أن الأسعار العالمية جاءت أعلى بكثير من التقديرات التي بنيت عليها المخصصات المالية، مما زاد كلفة تأمين احتياجات السوق المحلية بشكل ملحوظ.

وحسب نفس المصدر، أنفقت وزارة البترول نحو 5.8 مليارات دولار حتى السادس من أكتوبر، وهو رقم يرتفع بشكل مطرد ويعزز احتمالات تجاوز الموازنة المرصودة قبل حلول فصلي الربيع والصيف، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً موسمياً حاداً في الطلب على الطاقة بفعل زيادة استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد.

استراتيجيات البديل وتنويع مصادر الطاقة

وفي مسعى جاد لتوفير بدائل أقل تكلفة، كثفت مصر وارداتها من زيت الوقود "المازوت"، إذ أفادت مصادر تجارية لـ"رويترز" الشهر الماضي بأن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، على أن يجري تسليمها خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

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ويأتي هذا التحول نحو زيت الوقود ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتخفيف الاعتماد الكلي على الغاز، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة شراء الشحنات المستوردة من الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت الكميات التي استوردتها مصر خلال العام الجاري لتبلغ أعلى مستوياتها منذ بداية السنة في يوليو، قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتباراً من أغسطس.

التأثير الصناعي ومستقبل الإنتاج المحلي

ويضع هذا التوجه الحاسم قطاع الأسمدة الصناعي أمام معادلة صعبة؛ فمن جهة، تسعى الحكومة بوضوح إلى توجيه الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الطاقة الأساسية وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية، ومن جهة أخرى، قد تنعكس القيود المشددة على الإمدادات سلباً على مستويات إنتاج الأسمدة وتكاليف التشغيل.

ويعتمد ذلك بشكل كبير على قدرة الشركات العاملة في القطاع على إدارة مخزونها بفعالية وإعادة تنظيم عملياتها الإنتاجية لتواكب الظروف الطارئة، مما يكشف عن حجم الترابط بين أمن الطاقة وتنافسية الصناعة في مصر، حيث لم تعد أزمة الغاز مقتصرة فقط على توفير الوقود لمحطات الكهرباء.

بل امتدت آثارها المباشرة إلى قطاعات إنتاجية تعتمد عليه مادة أساسية للتشغيل، مما يجعل إدارة الإمدادات وتكلفة الاستيراد عاملين حاسمين ومصيريين في تحديد مسار الإنتاج الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار التحديات الاقتصادية العالمية.