مصر تختار البحيرة للتجربة النقدية للدعم الغذائي بدءا من يناير 2027

الحكومة المصرية تعلن عن إطلاق التجربة التجريبية لمنظومة الدعم النقدي في البحيرة في يناير 2027، لاستبدال الدعم العيني وزيادة مرونة الإنفاق على السلع الأساسية لـ 57 مليون مستفيد.

أعلنت الحكومة المصرية عن اختيار محافظة البحيرة كمنطقة تجريبية لإطلاق منظومة الدعم النقدي للسلع التموينية، والذي من المقرر أن يبدأ سريانه رسمياً في الأول من يناير عام 2027. يهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى اختبار آليات التحول الجذري من نظام الدعم العيني التقليدي إلى النظام النقدي المرن، وذلك تمهيداً لتقييم النتائج بدقة قبل التفكير في تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

إجراءات الإطلاق والتنسيق الحكومي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، جاهزية الوزارة الكاملة للانطلاق في التجربة المذكورة. جاء هذا الإعلان في إطار متابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026، حيث شدد وزير التموين على استمرار التنسيق الدقيق بين جميع الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات التنفيذية والإدارية اللازمة.

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آليات التحول من الدعم العيني

تندرج هذه الخطوة ضمن توجه حكومي شامل لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بهدف منح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار السلع الأساسية وفقاً لاحتياجات أسرهم وتغيرات الأسعار. تسعى الوزارة إلى الحفاظ على مستويات الدعم الموجهة للفئات المستحقة مع تكييف طريقة تقديمها، مما يضمن حماية القوة الشرائية للأسر المصرية في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

حجم المستفيدين والمخصصات المالية

تكتسب التجربة أهمية بالغة نظراً لاتساع نطاق الدعم في مصر، حيث يستفيد نحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، بينما يصل عدد المستفيدين من الخبز المدعم إلى نحو 64.5 مليون مواطن. يحصل الفرد حالياً على دعم سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً إلى جانب خمسة أرغفة من الخبز المدعم يومياً، مما يجعل أي تغيير في الآلية ذا تأثير مباشر وكبير.

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البيانات المالية والموازنة العامة

بحسب بيانات وزارة التموين، تبلغ مخصصات الدعم العيني في موازنة العام المالي 2026-2027 نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ 160 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه. تتوزع هذه المخصصات الحالية بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية الأخرى، وهي أرقام كشفتها البيانات الرسمية خلال منتدى مصر 2026.

تأثير التجربة ومستقبل التعميم

أكدت الحكومة أن التوجه نحو الدعم النقدي لا يستهدف خفض المخصصات أو تقليص عدد المستفيدين، بل تطوير طريقة الإتاحه لمنح مرونة أكبر في شراء السلع حسب الأولويات. ستختبر التجربة كفاءة آليات الصرف والرقابة ومدى قدرتها على توفير السلع الأساسية، وستشكل نتائجها في البحيرة أساساً لتقييم المنظومة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تعميمها مستقبلاً.