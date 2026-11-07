مصر تعيد افتتاح سفارتها في طرابلس بعد إغلاق دام 12 عاماً

مصر تغلق فجوة دبلوماسية بإعادة فتح سفارتها في طرابلس عام 2024 بعد 12 عاماً، في تحول جذري يعكس تقارباً مع حكومة الوحدة الوطنية.

أعلنت وزارة الخارجية ال مصر ية رسمياً عن إعادة افتتاح السفارة ال مصر ية في العاصمة الليبية طرابلس ، وذلك في خطوة دبلوماسية كبرى اتخذت يوم السبت الموافق للـ 4 من مايو 2024. تأتي هذه المبادرة بعد إغلاق دام لمدة 12 عاماً، وتعكس تحولاً استراتيجياً واضحاً في الموقف الرسمي للقاهرة تجاه المشهد السياسي الليبي المتعدد المحاور.

تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث كانت مصر سابقاً تدعم بشدة خليفة حفتر، القائد العسكري المتمركز في شرق البلاد، والمنافس المباشر للحكومة القائمة في العاصمة طرابلس. ويشير هذا التوجه الجديد إلى رغمة في إعادة بناء الجسور مع الإدارة الليبية المتمركزة غرب البلاد، والتي تُعد حالياً الجهة المعنية بالدولة لدى المجتمع الدولي.

Also read أسعار النفط تسجل انخفاضاً أسبوعياً حاداً رغم المكاسب اليومية الأخيرة

تفاصيل تاريخية لإعادة الافتتاح الدبلوماسي

يذكر أن القاهرة قررت إغلاق سفارتها في طرابلس عام 2014، تزامناً مع قرار العديد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية بإغلاق أبوابها هناك. حدث ذلك في ذروة الصعود المتصاعد الذي أدى إلى انقسام البلاد وتبني حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة والأخرى في الشرق، مما جعل الاستمرار في تمثيل دبلوماسي مباشر أمراً بالغ التعقيد والمخاطرة.

عبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن أهمية هذه الخطوة خلال حفل إعادة الافتتاح، مؤكداً أن المبنى يحمل قيمة تاريخية نادرة. وأكد أن هذه القيمة التاريخية تتقاطع مع الأواصر الإنسانية والثقافية الراسخة التي تربط بين الشعبين المصري والليبي، مما يعزز من شرعية وأهمية العودة للتواجد الدبلوماسي المباشر.

Advertisement

الوضع السياسي في ليبيا والانقسامات الحالية

لا يزال المشهد الليبي يعاني من فوضى سياسية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 خلال انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي. هذا الانقسام أدى إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار، حيث توجد قوات شرق ليبيا المعروفة بالجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى مجلس النواب وحكومة برئاسة أسامة حماد، في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

في المقابل، تتمتع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والمجلس الأعلى للدولة، بتمثيل في طرابلس غرب البلاد. هذا الوضع المزدوج يوضح تعقيد الخارطة السياسية، ويجعل الخطوة المصرية في إعادة فتح السفارة في طرابلس مؤشراً واضحاً على أولويات الدبلوماسية المصرية الحالية.

الآثار المترتبة ومستقبل العلاقات الثنائية

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز استقرار جارتها مباشرة، نظراً لأهمية الحدود المشتركة والمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. يمثل إعادة الافتتاح محاولة لتهدئة التوترات السابقة وتشجيع الحوار الوطني الليبي، الذي لا يزال يعاني من جمود سياسي.

تسعى مصر من خلال هذه الخطوة إلى إعادة دورها كوسيط فعال في المنطقة، مع التركيز على استقرار قطاع الطاقة الليبي الذي يُعد مصدراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية. يعكس القرار استعداد القاهرة لتعديل سياستها الخارجية بما يتناسب مع التغيرات الجيوسياسية الراهنة في ليبيا.