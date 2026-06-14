مصر ضد بلجيكا: مواجهة قوية بين منتخبين بلا هزيمة

تترقب الجماهير المصرية والعربية بشغف كبير يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري، صداماً كروياً من العيار الثقيل يجمع بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي على أرضية ملعب سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في افتتاح مشوار الفريقين ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم 2026.

مصر ضد بلجيكا 15 يونيو 2026 ب ملعب سياتل ؛ 11م الإمارات؛ الناقل beIN Sports Max 2 والبث عبر TOD؛ مواجهة قوية بين منتخبين بلا هزيمة، تترقب الجماهير المصرية والعربية بشغف كبير يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري، صداماً كروياً من العيار الثقيل يجمع بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي على أرضية ملعب سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في افتتاح مشوار الفريقين ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وتحمل المباراة أهمية بالغة للمنتخبين، حيث يدخل كلاهما المعترك المونديالي بسجل مثالي وخالٍ من الهزائم طوال رحلة التصفيات، مما يعد بمواجهة تكتيكية وفنية على أعلى مستوى. تُقام الموقعة المرتقبة بين مصر وبلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:08:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب).

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر وبلجيكا تحديداً عبر شاشة طموح التكرار ضد عقدة التاريخ القريب يدخل منتخب بلجيكا، الملقب ب الشياطين الحمر، اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لتكرار انطلاقته القوية في نسخة قطر 2022 عندما استohl مشواره بالفوز على كندا. في المقابل، يتطلع منتخب مصر الفراعنة إلى تأكيد تفوقهم النفسي والتاريخي القريب على العملاق الأوروبي، مستندين إلى ذكريات الفوز الثمين بنتيجة 2-1 في آخر مواجهة ودية جمعت الطرفين قبيل انطلاق مونديال قطر الماضي.

لن تقتصر الإثارة على الأقدام داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل تمتد إلى مسرح اللقاء، حيث يستضيف ملعب سياتل الشهير هذه المواجهة. ويتميز الاستاد بتصميمه الهندسي الاستثنائي على شكل حدوة حصان، بنهاية شمالية مفتوحة تمنح الجماهير إطلالة ساحرة على أفق المدينة. ويُعرف الملعب بأنه أحد أكثر الملاعب رعباً وترهيباً للمنافسين في العالم، حيث نجح في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين عام 2013 كأعلى الملاعب المفتوحة صخباً وضجيجاً جماهيرياً، مما يضمن أجواءً حماسية مشحونة ومثيرة للمباراة.





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مصر ضد بلجيكا كأس العالم 2026 مباراة ملعب سياتل فريق مصر فريق بلجيكا

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