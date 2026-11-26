أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لزيادة رأس المال، مع تغطية الطلبات بمقدار ثلاثة أضعاف المستهدف.

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نجاحه الكامل في إصدار صكوك إسلامية غير محددة الأجل، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف زيادة الشق الأول من رأس المال بشكل استراتيجي. وقد تم تسعير هذه ال صكوك غير القابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 7٪، مع مستحقات تدفع بشكل نصف سنوي، لتتم إدراجها رسمياً في بورصة لندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.5 مليار دولار، متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما يعكس ثقة كبيرة في المؤسسة المالية.

آلية الإصدار وهيكلية رأس المال

يأتي هذا الإصدار في إطار هيكلة متقدمة تتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دولياً، والذي يحدد معايير تفصيلية دقيقة لرأس المال والسيولة لدى المؤسسات المالية العالمية. وتم تصميم صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى خصيصاً لتعزيز المتانة المالية والمرونة التشغيلية للمصرف، مما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة بثبات أكبر. وقد تم تصنيف المصرف بدرجة A2 من وكالة موديز و A+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يدعم جاذبية هذه الصكوك للمستثمرين الدوليين والإقليميين الذين يبحثون عن أدوات استثمارية آمنة وعائدات مجزية.

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مواقف الأطراف المعنية والدور القيادي

وصف جوعان الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، هذا النجاح بأنه خطوة محورية في مسيرة المؤسسة، مؤكداً أن الإقبال الكبير يعكس الثقة الراسخة التي يحظى بها المصرف لدى المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأكد الخييلي أن هذا الإنجاز يبرز قوة نموذج أعمال المصرف ونجاح استراتيجيته طويلة الأمد، بالإضافة إلى الالتزام الراسخ بمواصلة بناء مؤسسة مالية رائدة تتمتع بأسس قوية وقدرة مستدامة على النمو المستمر. كما أشار إلى دور المصرف الحيوي في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتمويل الإسلامي ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

من جانبه، أوضح محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أن هذا الإصدار يأتي بالتزامن مع إصدار حقوق الأولوية الأخير، كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز قاعدة رأس المال والاستفادة من فرص النمو الواعدة في دولة الإمارات. وأكد عبدالباري أن نجاح الطرح يؤكد متانة مركز المالي ومصروف، مدعوماً بمحفظة تمويلية عالية الجودة وجودة أصول قوية، ونهج منضبط في إدارة المخاطر، مما يمنح المصرف قدرة أكبر على تحقيق طموحاته ضمن رؤية 2035 وتوسيع أعماله الحالية.

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التأثير على السوق والخطوات المستقبلية

يعتبر هذا الطرح نقطة تحول مهمة في مسار مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتيح له الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية والحلول التمويلية في ضوء التنويع الاقتصادي المستمر وزيادة الاستثمارات في البلاد. ويمنح هذا النجاح المصرف زخماً إضافياً لدعم عملائه وتلبية احتياجاتهم المتنامية، مما يساهم في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مرنة وقادرة على الابتكار وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد عملت كل من باركليز وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومستشارين لهيكلة هذا الإصدار المعقد، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة التي شغلت منصب المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين، وهم بنك أبوظبي التجاري، سيتي بنك، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي. هذا التعاون المكثف يبرز الجهود الجماعية لضمان نجاح هذا الإصدار وتحقيق أعلى المعايير الدولية في الأسواق المالية العالمية.