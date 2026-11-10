مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق باقة ADIB Arrive للمقيمين الجدد

مصرف أبوظبي الإسلامي يُطلق خدمة ADIB Arrive لتسهيل حياة المقيمين الجدد في الإمارات بمزايا مالية تصل إلى 7500 درهم وفتح حسابات قبل الوصول.

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي رسمياً عن إطلاق باقة مصرفية مبتكرة تحمل اسم (ADIB Arrive)، والتي صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية والاجتماعية للأفراد والعائلات الذين انتقلوا حديثاً لممارسة حياتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تسهيل عملية الاستقرار والاندماج للسكان الجدد في البيئة الإماراتية من خلال توفير حلول مصرفية شاملة ومبسطة تلبي متطلبات الحياة العصرية.

تجمع الباقة الجديدة بين مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الأساسية والمزايا العملية التي يحتاجها أي مقيم جديد، بدءاً من إجراءات فتح الحسابات المصرفية المعقدة وصولاً إلى خدمات تحويل الراتب الأسبوعية والشهرية. كما تتضمن الباقة عروضاً حصرية ومزايا تنافسية مقدمة من شبكة واسعة من شركاء المصرف التجاري، مما يضمن للمتعاملين جاذبية كبيرة عند اختيارهم لهذه الخدمة لبدء رحلتهم المالية في الدولة.

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آلية تقديم الخدمة للمقيمين

تتيح خدمة ADIB Arrive للمتعاملين الجدد البدء فوراً بإجراءات الانضمام إلى المصرف وبناء علاقاتهم المصرفية الرسمية قبل الوصول الفعلي إلى دولة الإمارات أو حتى قبل الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية. يدعم هذه العملية فريق متخصص يركز حصرياً على خدمة فئة ADIB Arrive، مما يضمن تجربة سلسة وسريعة دون الحاجة إلى الانتظار حتى إتمام الإجراءات الحكومية التقليدية.

يمكن للمتعاملين المؤهلين إكمال إجراءات الانضمام من خلال تقديم مستندات داعمة محددة، وتشمل هذه المستندات بشكل رئيسي خطاب التوظيف الرسمي، وجواز السفر ساري المفعول، وتأشيرة الدخول عند الحاجة. يسمح هذا النظام المرن للمصنفين والموظفين الجدد بتأسيس أساس مالي قوي قبل بدء عملهم الفعلي أو أثناء فترة التأشيرة، مما يقلل من العقبات البيروقراطية.

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المزايا المالية والتحفيزات

تقدم الخدمة لمستخدميها مكافآت تحويل الرواتب، بالإضافة إلى أسعار ورسوم تفضيلية بشكل خاص على مجموعة مختارة بعناية من المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة المتاحة في المحفظة الاستثمارية. كما تشمل المزايا أيضاً فوائد مميزة تتعلق بالتحولات المالية السريعة والحرة، وبطاقات مصرفية مغطاة بالكامل، مما يضمن حماية الأموال وتسهيل العمليات اليومية.

تتضمن الباقة باقة متنوعة من الامتيازات المرتبطة بالحياة العصرية في الإمارات والخصومات الحصرية التي يحصل عليها العملاء لدى الشركاء التجاريين المعتمدين. تم تصميم هذه المزايا بعناية فائقة لتلبية احتياجات المقيمين الجدد في الدولة، والتي تتراوح بين الخدمات اليومية والرعاية الصحية والتنقل، مما يوفر لهم تجربة متكاملة ومريحة منذ اليوم الأول لوجودهم.

القيمة الإجمالية والعروض المحدودة

تقدر القيمة الإجمالية للمزايا المقدمة عبر خدمة ADIB Arrive للمقيمين الجدد في الإمارات بمبلغ يصل إلى 7500 درهم إماراتي، وتشمل هذه القيمة مكافآت ترحيبية مشجعة عند تحويل الراتب بانتظام. كما تتضمن الشروط والأحكام المعمول بها حالياً ميزات خاصة على الودائع الاستثمارية، مما يوفر للمتعاملين عوائد مغرية على مدخراتهم مع ضمان سيولة عالية.

يهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال هذه الباقة إلى وضع معايير جديدة في خدمة العملاء الجدد، من خلال توفير بيئة مصرفية مرنة وآمنة. تستمر هذه العروض تحت بنود وشروط مصرفية محددة، مما يضمن شفافية المعاملات وحقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع المصرف في هذه المرحلة الانتقالية الهامة.