مصادرة أصول سرية بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني للزعيم الأخير للمافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو بعد مطاردة دامت 30 عاماً

عملية أمنية دولية تسفر عن مصادر أصول وشركات وممتلكات للزعيم المطلوب internationally ماتيو ميسينا دينارو في تسع دول، بعد decades من الهروب، مع تسليط الضوء على network غسل الأموال والأنشطة الإجرامية للمافيا الصقلية.

في عملية أمنية واسعة شملت تسع دول، صادرت السلطات أصولاً سرية تبلغ قيمتها 173 مليون جنيه إسترليني، كانت تخفيها المافيا الإيطالية على مدى عقود. هذه الأصول تعود إلى ماتيو ميسينا دينارو ، الذي يُعتبر "العراب الأخير" لمنظمة كوزا نوسترا (المافيا الصقلية)، والذي قضى 30 عاماً هارباً من العدالة قبل أن يلقى القبض عليه عام 2023 ويُحكم عليه بالسجن المؤبد، ليتوفى لاحقاً في السجن متأثراً بسرطان القولون.

الأصول المصادرة تشمل فيلات فاخرة، وحسابات مصرفية، وحصصاً في بنوك، وكميات من الذهب، موزعة في جبل طارق، وجزر كايمان، وإيطاليا، وإسبانيا، وموناكو، وأندورا، ولوكسمبورغ، وسويسرا، ولبنان. في إسبانيا، عُثر على عقارات فاخرة في منتجعات ساحلية مثل ماربيا ومالقة. كما حددت الشرطة ثماني شركات وهمية مرتبطة بدينارو، خمس منها في إسبانيا، واثنتان في جبل طارق، وواحدة في جزر كايمان، استخدمتها لغسل أموال تجارة المخدرات.

بدأ ماتيو ميسينا دينارو، الملقب بـ"U Sicku" (النحيف)، بناء إمبراطوريته الإجرامية في ثمانينيات القرن الماضي، مستغلاً طفرة تهريب الهيروين من الشرق الأقصى وتركيا إلى الولايات المتحدة. استثمر عائدات الجريمة في شبكة معقدة من الشركات المشبوهة، من محلات السوبر ماركت إلى مزارع الرياح ومزرعة دواجن في فنزويلا.

كان دوره محورياً في حرب المافيا الداخلية التي اندلعت في أوائل الثمانينات، والتي بلغت ذروتها باغتيالات وقصف استهدف قضاة بارزين مثل جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو عام 1992، فضلاً عن تفجيرات عام 1993 ضد معالم ثقافية في روما وفلورنسا وميلانو، راح ضحيتها عشرة أشخاص. وقد دين غيابياً بعشرات جرائم القتل، بما في ذلك جرائم وحشية مثل اختطاف صبي عمره 12 عاماً وإذابته في الحمض، وخنق صديقة أحد منافسيه وهي حامل.

رغم ملاحقته الدولية، استطاع دينارو الإفلات من القبض عليه لمدة three عقود، largely بفضل شبكة من المؤيدين المخلصين في صقلية، حيث كان يُعتقد أنه يختبئ في منطقة تراباني. هناك تكهنات بتواطؤ أجهزة الدولة في إيطاليا为了保护 him, لكن الخبير في الجريمة المنظمة البروفيسور جون ديكي يرجح أنه بقي حراً بسبب شعبيته المحلية ودعم شبكته الإجرامية.

بعد القبض عليه في يناير 2023 أثناء تلقيه العلاج من سرطان القولون في إحدى العيادات، نُقل إلى سجن شديد الحراسة في لاكويلا، حيث توفي بعد بضعة أشهر. تعكس عملية المصادرة الأخيرة، التي قادتها مديرية مكافحة المافيا في باليرمو بالتعاون مع ثماني دول أخرى، استمرار الجهود الدولية لتفكيك البنية الاقتصادية للمافيا.

أكد كبير المدعين الإيطاليين جيوفاني ميللو أن الاستيلاء على هذه الأصول أمر حيوي لمنع إعادة بناء نفوذ المافيا الترهيبي والاقتصادي عالمياً، مشيراً إلى أن التعاون الدولي كان أساسياً في نجاح العملية





