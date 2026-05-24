مشعر عرفات يسجل أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأحد في مكة المكرمة والمدن الأخرى

تشمل المناسك هذا العام شعائر التروية والنفرة إلى منى وعرفة

سجل مشعر عرفات ، الذي يقع على بُعد حوالي 18 إلى 22 كيلومتراً شرق مكة المكرمة، أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأحد على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، حيث بلغ 45 درجة مئوية.

وبلغت درجة الحرارة في مكة المكرمة 44 درجة مئوية، كما جرى تسجيل درجة الحرارة ذاتها في مشعر منى، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 42 درجة مئوية. ذكرًا بأن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم بالمناطق الأخرى التي شهدت ارتفاعًا بدرجات الحرارة ومنها الرياض والقيصومة والدمام وينبع وبريدة. و دعت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد حجاج بيت الله الحرام إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي حول الاستخدام الأمثل للمظلة الشمسية.

المدليل الإرشادي حول الاستخدام الأمثل للمظلة الشمسية، والذي دعت وزارة الصحة السعودية إلى الاطلاع عليه اليوم، يُعد من الوسائل الوقائية الفعالة التي تسهم في تقليل احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف. كما يحمي بھی، نظير دورته في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يعزز سلامة الحجاج ويساعدهم على أداء المناسك بشكل صحي وآمن، ويسهم كذلك في خفض درجة الحرارة المحيطة بالحاج بنحو 10 درجات مئوية.

وفقًا للأرصاد الجوية السعودية، تشهد المشاعر المقدسة (منى، عرفات، ومزدلفة) ومكة المكرمة أجواءً حارة إلى شديدة الحرارة خلال أيام الحج؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى نهاراً بين (42) إلى (49) درجة مئوية، ليلاً بين (27) إلى (33) درجة مئوية. بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام المناسك: يوما التروية (8 ذي الحجة) - النفرة إلى منى، تميل درجات الحرارة للانخفاض ليلاً لتتراوح بين (27) إلى (33) درجة مئوية.

أما يوم عرفة (9 ذي الحجة) - الوقوف بعرفة، فتبلغ درجات الحرارة ذروتها بعد ظهر اليوم، حيث يسجل الش unter أشعة الشمس المباشرة. ويوم النحر وأيام التشريق (10 إلى 13 ذي الحجة) - رمي الجمرات، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع نهارًا لتبقى في مستوياتها القاسية بين (45) و (47) درجة مئوية. ويتم أيضًا الإشارة إلى أنّ احتمالية لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وفرص لتكون سحب رعدية ممطرة في فترات المساء.

فيما يتعلق بحالة السماء، تؤكد الأرصاد الجوية السعودية أنّها ستكون شمسية لحלוטין، مع وجود بعض السحب الرعدية التي تشكّل من حين لآخر من المركز المقصود والمناطق المجاورة





