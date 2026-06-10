مشروع الشراكة الاقتصادية الشاملة يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل

حصل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التابع لوزارة التجارة الخارجية على علامة الجاهزية للمستقبل، تقديراً لدوره في تعزيز تنافسية الإمارات وبناء اقتصاد متنوع عبر شراكات استراتيجية.

حصل مشروع اتفاقيات الشراكة ال اقتصاد ية الشاملة، التابع لوزارة التجارة الخارجية ، على علامة الجاهزية للمستقبل في قطاع التجارة الخارجية ، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للإنجازات والنتائج النوعية التي حققها المشروع في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية للمستقبل، من خلال نموذج تجاري استباقي مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً ويدعم بناء اقتصاد متنوع ومتكامل ومنفتح عبر شراكات اقتصادية شاملة مع الأسواق العالمية الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. وقد أسهم مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت وزارة التجارة الخارجية من خلاله من تحقيق مستهدف عام 2033، برفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13%، ما يعادل 245 مليار درهم.

كما يُتوقع أن يسهم المشروع في زيادة قيمة التجارة الخارجية للدولة بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033، تشمل نمو الصادرات إلى 390 مليار درهم والواردات إلى 343 مليار درهم. وبالفعل، أسهم المشروع في رفع صادرات الإمارات إلى الدول التي دخلت معها في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة إلى 175.5 مليار درهم في 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 18.2%، ما يمثل 21.6% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليونات درهم عام 2025، وتترجم هذه النتائج بتقدم دولة الإمارات من المرتبة 17 عالمياً إلى المرتبة 9 في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصول إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025. ويُعد مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات رؤية 'نحن الإمارات 2031' والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية.

وقد أسهم في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات إقليمية وتجارية بحلول أبريل 2026. ويوظف المشروع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات اقتصادية شاملة ومتكاملة، تحقق الجاهزية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت تحولات جيوسياسية أو سياسات حمائية أو التوجه نحو الإقليمية أو اضطرابات سلاسل الإمداد أو تسارع تبني التكنولوجيا ومتطلبات مجتمع الأعمال.

وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق المرونة والتكيف والاستدامة، وتسريع زخم النمو التجاري بفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والمعادن والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والمالية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والاقتصاد الرقمي. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن حصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الإمارات في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً لمتغيرات المستقبل.

وأكد معاليه أن منح المشروع العلامة يمثل تأكيداً لنجاح النهج في تحويل التجارة الخارجية إلى محرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة. من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة الخارجية العالمية، ويرسخ ريادة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة الدولية، ويعزز جاهزيتها للفرص الجديدة من خلال دوره في توسيع دائرة الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول حول العالم.

وأشارت معاليها إلى أن تركيز المشروع على تعزيز ريادة الإمارات وجاهزيتها لتطوير فرص التجارة العالمية الجديدة وصناعة التجارة الرقمية الجديدة وتطوير حوكمة تجارية ذكية ورشيقة مرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار، يمثل داعماً رئيساً لرؤى الدولة وركيزة لتعزيز جاهزية القطاعات التجارية، إلى جانب دوره في إحداث أثر إيجابي ملموس في مستقبل الاقتصاد والتجارة. يمثل مشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً محورياً في دعم الجاهزية الوطنية لمتغيرات المستقبل، من خلال توظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوسيع دائرة الشركاء التجاريين، وتحفيز القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، إضافة إلى دعم استدامة النمو وتطوير فرص جديدة للاستثمار والتوظيف النوعي.

كما يسهم المشروع في تعزيز جاهزية القطاعات التجارية والاقتصادية للتحولات المستقبلية عبر تطوير أطر متقدمة للتجارة الرقمية والاستثمار والتعاون الدولي، ودعم التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية دولياً. ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية





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