مشروع تطوير محاور مرورية جديدة في الشارقة لتعزيز الربط مع دبي

باشرت هيئة تنفيذ المبادرات وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تنفيذ مشروع تطوير محاور مرورية جديدة بهدف تعزيز الربط مع دبي وتحسين انسيابية الحركة المرورية. يتكون المشروع من خمسة أجزاء رئيسية، تشمل أنفاقاً وجسوراً وتقاطعات حرة، مع افتتاح أولي متوقع في نوفمبر 2026.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وبهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة ال طرق في مختلف مناطق الإمارة، بدأت هيئة تنفيذ المبادرات وهيئة ال طرق والمواصلات بالتنسيق مع الدوائر والهيئات المعنية، تنفيذ مشروع تطوير محاور مرور ية جديدة لتعزيز الربط مع دبي .

يركز المشروع على تطوير شامل لمحور ميدان التعاون وصولاً إلى جسر النهدة ومنه إلى دبي، وكذلك تطوير محور شارع الخان إلى طريق الشيخ محمد بن زايد. يهدف المشروع إلى ربط قلب مركز الشارقة المتمثل بمنطقة البحيرات والتعاون بمركز المدينة الأحدث المتمثل بالتطوير على طريق الشيخ محمد بن زايد، وتعزيز ربط ستة محاور رئيسية مع دبي، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الربط بين الإمارتين.

يتكون المشروع من خمسة أجزاء رئيسية سيتم تنفيذها بشكل متزامن، مع افتتاح أولي متوقع في نوفمبر 2026. الجزء الأول يشمل تطوير نفق ميدان التع cooperation بإنشاء نفق بطول 500 متر على امتداد شارع التعاون باتجاه شارع جسر النهدة ومن ثم دبي، ويتكون من ثلاث مسارات في كل اتجاه، إلى جانب إنشاء تقاطع مروري جديد محكوم بإشارات ضوئية. صمم النفق ليستوعب حوالي 4200 مركبة لكل اتجاه during ساعات الذروة، وقد صمم وفق دراسات مرورية شاملة لتقليص زمن الانتظار وتسريع الحركة.

يحقق محور التعاون تكاملاً مع محور شارع الخان عبر تقاطع الخلفاء الراشدين وتقاطع الشارع الصناعي الأول والثاني والثالث وصولاً إلى طريق الشيخ محمد بن زايد. الجزء الثاني يتضمن تطوير تقاطع الخلفاء الراشدين عبر إضافة عبارات صندوقية أسفل جسر الخلفاء الراشدين وإضافة حارتين في كل اتجاه لضمان حرية الحركة دون الاختلاط مع حركة المرور بين الشارقة ودبي، بطول 37 متراً لكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء جسر فرعي بطول 315 متراً يتيح وصولاً مباشراً إلى شارع جمال عبد الناصر، مع مراعاة الحفاظ على الانفتاح البصري وعدم حجب واجهات المحال التجارية، وإنشاء مدخل حر من شارع الاتحاد إلى شارع الخان.

من المتوقع أن يخفف هذا التطوير الكثافة المرورية على شارع الخان ويزيد الاستيعابية بمقدار 2600 مركبة في الساعة في الاتجاهين. الجزء الثالث يشمل تطوير تقاطعي الشارع الصناعي الأول والثاني بإنشاء جسرين جديدين بمسارين في كل اتجاه بطول 130 متراً لكل جسر، مع تنفيذ منحدرات اقتراب بطول إجمالي 200 متر على جانبي الجسرين، وتوفير التفافات حرة لتسهيل الحركة باتجاه شارع مليحة وشارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع واسط.

صممت الجسور لاستيعاب سعة مرورية تصل إلى 2800 مركبة لكل اتجاه في الساعة during أوقات الذروة. الجزء الرابع يتضمن تطوير تقاطع متعامد على الشارع الصناعي الثالث بإنشاء جسرين جديدين بمسارين في كل اتجاه وتطوير مسارات الالتفاف لتسهيل الحركة باتجاه شارع مليحة وشارع Sheikh خليفة وطريق الذيد، بطول إجمالي 2.7 كيلومتر، وإنشاء عبارة تربط الشارع الصناعي الثالث بالطريق الدائري.

من المتوقع أن يوفر الجسر طاقة استيعابية إضافية تبلغ 5200 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وسيتم استخدام تقنيات حديثة مثل الخرسانة مسبقة الصب لتسريع الإنجاز. الجزء الخامس يتضمن رفع كفاءة التقاطع في شارع الشيخ محمد بن زايد ضمن نفس المحور. يخدم المشروع مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية مثل المجاز والنهدة، ويتيح وصولاً مرناً إلى معرض إكسبو الشارقة ومعرض الشارقة الدولي للكتاب ومسجد المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بمنطقة الممزر.

يسهم المشروع في تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة المرورية لمواكبة النمو السكاني والعمراني، بالإضافة إلى تقوية الربط مع الإمارات المجاورة





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الشارقة دبي طرق مرور بنية تحتية

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