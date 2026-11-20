هيئة الطرق والمواصلات تنفذ مشروعات بقيمة مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية حول مركز دبي التجاري العالمي لتسريع الحركة المرورية ودعم الفعاليات الدولية.

تسارع هيئة الطرق والمواصلات بدبي تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية حول مركز دبي التجاري العالمي ، مما يدعم مكانة الإمارة كوجهة عالمية للفعاليات والمؤتمرات. وتستهدف هذه الخطط الاستراتيجية، التي تقدر تكلفتها بأكثر من مليار درهم، تلبية الطلب المتزايد على التنقل داخل المنطقة التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً.

تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية والمرافق

تشمل الخطط التنفيذية لمشروع تطوير دوار المركز التجاري استثمار مبلغ قدره 696 مليون درهم لتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي منظم بإشارات ضوئية، مع إنشاء ستة جسور جديدة يبلغ طولها الإجمالي 5000 متر. ويضم هذا التصميم المبتكر أنفاقاً جديدة من المقرر أن تدخل حيز الخدمة اعتباراً من عام 2027، مما يضمن فصل التيارات المرورية وتقليل نقاط التعارض.

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إلى جانب ذلك، تنفذ الهيئة مشروع تطوير شارع المستقبل بتكلفة تبلغ 633 مليون درهم، ويهدف هذا المشروع إلى توسعة الشارع ليشمل أربعة مسارات في كل اتجاه، مما يرفع طاقته الاستيعابية بنسبة 33% من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة. ويسهم هذا التوسع في خفض زمن الرحلة على هذا المسار من 13 دقيقة إلى ست دقائق، مع عزل حركة المرور الطويلة عن الحركة المحلية المرتبطة بمركز دبي التجاري العالمي وون سنترال.

تقدم الأعمال والإنجازات المرصودة ميدانياً

أعلنت المهندسة منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، عن تحقيق تقدم ملموس في الجداول الزمنية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للأعمال 65% في منتصف أغسطس 2026، متقدمة على الخطة المعتمدة. وقد سبق ذلك افتتاح جسر بطول 1000 متر في فبراير 2026 يربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن زايد، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 مركبة في الساعة.

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وأضافت أن الهيئة افتتحت في 14 أغسطس جسراً بطول 500 متر يضم مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي وون سنترال باتجاه شارع المستقبل وشارع قصر زعبيل. وقد أسهم هذا الفتح في خفض زمن رحلة المغادرة من الفعاليات الكبرى من عشر دقائق إلى دقيقتين فقط، مما يعزز تجربة الزوار بشكل ملحوظ.

التأثير الاقتصادي ومستقبل الفعاليات

أكد ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أن البنية التحتية العالمية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على تنافسية دبي في استضافة الفعاليات الكبرى. وأشار إلى أن المركز استقبل ثلاثة ملايين زائر خلال عام 2025، ويتطلع إلى مضاعفة عدد الفعاليات إلى 600 فعالية سنوياً بحلول عام 2033، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأوضح عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، أن التنسيق المستمر مع هيئة الطرق والمواصلات خلال الفعاليات ساهم في تقليل الضغط المروري بشكل فعال. وأشار إلى أن اكتمال المشروع سيؤدي إلى خفض متوسط زمن الانتظار عند تقاطع المركز التجاري من نحو 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، مما يمنع امتداد الازدحام إلى شارع الشيخ زايد.

آفاق المستقبل والجداول الزمنية

من المتوقع افتتاح الجسر الذي يربط شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر في نهاية أغسطس 2026، يليه افتتاح الجسر الأخير في أكتوبر 2026 لخدمة الحركة القادمة من شارع المجلس. كما تخطط الهيئة لإتمام تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1500 متر عند تقاطع شارعي المستقبل والمركز التجاري بحلول فبراير 2027، لتعزيز الربط بين المراكز الاقتصادية الرئيسية بما فيها مركز دبي المالي العالمي.