منح مكتب التطوير الحكومي والمستقبل علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA التابع لوزارة التجارة الخارجية الإماراتية تقديراً لإنجازاته في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية عبر نموذج تجاري استباقي مدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. حقق المشروع أثراً اقتصادياً large حيث ساهم في نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% بقيمة 245 مليار درهم، وتوقع زيادة التجارة الخارجية بأكثر من 735 مليار درهم在这场 الفترة 2024-2033. كما ساهم في تقدم الإمارات عالمياً من المرتبة 17 إلى 9 في صادرات السلع، ووسع شبكة الشراكات التجارية إلى 37 اتفاقية. يؤكد القادة على دور المشروع في تعزيز تنافسية الدولة ومرونتها وفتح أسواق جديدة في قطاعات استراتيجية مستقبلية.

حصل مشروع اتفاقيات الشراكة ال اقتصاد ية الشاملة CEPA التابع لوزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات على علامة الجاهزية للمستقبل من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل تقديراً لإنجازاته في تعزيز جاهزية التجارة الخارجية .

المشروع يعتمد نموذجاً تجارياً استباقياً مدعوماً بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً وبناء اقتصاد متنوع ومتكامل عبر شراكات مع أسواق عالمية استراتيجية. حقق المشروع أثراً ملموساً على الاقتصاد الوطني حيث ساهم في رفع مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحقيق نمو تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 13% أي ما يعادل 245 مليار درهم، كما توقع أن يزيد قيمة التجارة الخارجية بأكثر من 735 مليار درهم خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

كما ارتفعت صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة إلى 175.5 مليار درهم في 2025 بنمو سنوي 18.2%، ما يمثل 21.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية. على المستوى العالمي، تقدمت الإمارات من المرتبة 17 إلى المرتبة 9 في صادرات السلع خلال خمس سنوات، ووصل إجمالي تجارة السلع والخدمات إلى 1.637 تريليون دولار في 2025.

يمثل المشروع أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية الداعمة لرؤية "نحن الإمارات 2031" والأجندة الوطنية للتجارة الخارجية، وقد وسع شبكة الشراكات التجارية إلى 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات إقليمية وتجارية بحلول أبريل 2026. يعمل المشروع على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير اتفاقيات شاملة قادرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية كالتحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية واضطرابات سلاسل الإمداد، ويساهم في تحقيق المرونة والتكيف والاستدامة وفتح أسواق جديدة للصادرات في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والمعادن والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والمالية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والاقتصاد الرقمي.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن حصول المشروع على العلامة يأتي تقديراً للرؤية الاستراتيجية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحاً واستعداداً للمستقبل، فيماdescribedت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً يجسد رؤى القيادة في تشكيل مسارات مستقبل التجارة العالمية ويعزز جاهزية الدولة للفرص الجديدة عبر توسيع الشراكة التجارية والتركيز على تطوير التجارة الرقمية والحوكمة الذكية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات والابتكار. يستهدف المشروع تعزيز الجاهزية الوطنية لمتغيرات المستقبل من خلال تحليل البيانات وزيادة مرونة سلاسل التوريد وتوسيع الشركاء التجاريين وتحفيز القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، كما يدعم استدامة النمو وخلق فرص جديدة للاستثمار والتوظيف النوعي.

بالإضافة إلى ذلك، يطور المشروع أطراً متقدمة للتجارة الرقمية والاستثمار والتعاون الدولي، ويعزز التكامل مع الاقتصاد العالمي والابتكار والتنافسية الدولية للشركات الوطنية





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