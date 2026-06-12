مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب تعزز التعاون الثقافي الإماراتي الصيني

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة 32 من معرض بكين الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي حافل، ضمن وفد إماراتي يضم 20 جهة رسمية و100 دار نشر. يتضمن البرنامج جلسات حوارية ومؤتمرات وورش عمل تبرز الثقافة الإماراتية وتعزز حضور اللغة العربية دولياً، مع التركيز على التعاون الثقافي مع الصين.

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب ، التي تحل فيها دولة الإمارات ضيف شرف، ضمن وفد وطني تقوده وزارة ال ثقافة ويضم عشرين جهة رسمية ومئة دار نشر.

يقدم المركز بهذه المناسبة برنامجاً ثقافياً متنوعاً في جناح البيت الإماراتي الذي يحتل موقعاً بارزاً في المعرض، ويقام خلال الفترة من السابع عشر إلى الحادي والعشرين من يونيو الجاري في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة بكين. ويعكس هذا البرنامج الحراك الثقافي الإماراتي ويعزز حضور اللغة العربية وآدابها على الساحة الدولية، كما يسلط الضوء على عمق العلاقات الاستراتيجية والثقافية بين الإمارات والصين. يتضمن البرنامج الثقافي الذي ينظمه المركز جلسات حوارية ولقاءات ثقافية تحتفي بالثقافة الإماراتية العربية وتبرز أصالتها.

وتشمل المشاركة تنظيم جلسات تستعرض أبرز مشاريع المركز مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب وجائزة الشيخ زايد للكتاب التي تحتفي هذا العام بمرور عشرين عاماً على إطلاقها. ومن أبرز الفعاليات مؤتمر حول مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية يتحدث في جلسته الافتتاحية كل من حسين الحمادي سفير دولة الإمارات في بكين والدكتور علي بن تميم وتشانغ بو رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي وتاشو لي جون رئيسة مجلة الصين اليوم.

وفي الجلسة النقاشية يشارك الدكتور عبد الله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية وسعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي للمركز ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب وعبد الله بطي القبيسي مدير التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث ويان وي نائب رئيس معهد الدراسات الشرق أوسطية في جامعة الشمال الغربي الصينية والبروفيسور لي شاو شيان عميد الأكاديمية الصينية للدراسات العربية ولونغ ماي أستاذة الترجمة العربية في مركز الشيخ زايد ببكين.

يعقد المركز أيضاً جلسة لإطلاق ومناقشة كتاب حوكمة الصين في ظل قيادة شي جين بينغ بمشاركة الدكتور علي بن تميم وكوانغ له تشنغ رئيس دار شينخوا للنشر وقوه بن شنغ رئيس تحرير مجلة لياووانغ والدكتور أحمد السعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة ورن واي دونغ نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء الصينية شينخوا. كما ينظم جلسة لإطلاق النسخة العربية من كتاب شانغهاي ستة آلاف عام مسيرة حضارة تستوعب الجميع الذي يتناول المسيرة التاريخية والحضارية لشانغهاي بوصفها مركزاً تجارياً وصناعياً وثقافياً وقاعدة للابتكار والتكنولوجيا.

يتحدث في هذه الجلسة سعيد حمدان الطنيجي وليو بي ينغ نائب رئيس التحرير العام لدار نشر مركز الشرق للكتاب وتشن أي وانغ الرئيس التنفيذي لدار نشر مركز الشرق للكتاب وطه بنغ تشو يون رئيس مجلة الصين اليوم بالشرق الأوسط. ويطلق المركز ضمن جلسة منارات طريق الحرير الطبعة العربية من مجلة أدب الشعب الصيني بمشاركة الدكتور علي بن تميم والدكتور باسم شيويه تشنغ قوه مترجم الأدب العربي في الصين ومراجع المجلة وشوي تزي تشن رئيس تحرير مجلة أدب الشعب والدكتور أحمد السعيد.

وتستعرض جلسة الإمارات والصين خمسة عشر عاماً من التعاون الثقافي المستدام في مجال النشر مراحل التعاون الثقافي والتبادل المعرفي وآفاقه بين البلدين وجهود المركز في تعزيز التعاون في صناعة النشر بمشاركة الدكتور علي بن تميم وتاشو لي جون رئيسة مجلة الصين اليوم والدكتور أحمد السعيد.

وأخيراً تتناول جلسة الجوائز الأدبية التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية تقارب عربي صيني أبرز المشاريع الثقافية للمركز والتنوع الإبداعي والأدبي الإماراتي وأوجه التبادل الحضاري والمعرفي ودور المركز في تعميق التعاون الثقافي مع الصين ورصد نتائجه القيمة وجهوده في تحويل معارض إمارة أبوظبي وجوائزها إلى منصات ثقافية تستقطب دول العالم ويشارك فيها الدكتور علي بن تميم والدكتور لوه لين خليل الصيني رئيس كلية اللغات العربية في جامعة بكين وإيمان تركي مديرة مشاريع التحرير في مركز أبوظبي للغة العربية. هذه المشاركة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الحوار الثقافي وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، وتؤكد أهمية اللغة العربية كجسر للتواصل الحضاري.

كما تسلط الضوء على دور مركز أبوظبي للغة العربية في دعم صناعة النشر والترجمة وإدارة الجوائز الأدبية التي تسهم في تقريب الثقافات. ويمثل معرض بكين منصة مثالية لإبراز الإبداع الإماراتي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الصين ودول آسيا، بما يعزز مكانة اللغة العربية وآدابها عالمياً





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