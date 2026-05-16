قراءة تحليلية في دلالات الرابع عشر من مايو، تستعرض كيف أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد صياغة مفهوم الدولة الحديثة، مرتكزاً على الاستثمار في الإنسان وتعزيز التسامح وبناء علاقات دولية متوازنة.

يمثل اليوم الرابع عشر من مايو في الوجدان الإمارات ي محطة تاريخية فارقة تتجاوز كونها مجرد ذكرى لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة، لتصبح رمزاً لانطلاق مرحلة من إعادة تعريف الدولة الحديثة وفق معايير عالمية ورؤية استباقية.

لقد شهدت هذه الفترة تحولاً استراتيجياً شاملاً، حيث انتقلت دولة الإمارات من مرحلة التمكين إلى مرحلة التأثير والفاعلية الكبرى على الساحة الدولية. وفي وقت كانت المنطقة تعاني فيه من اضطرابات سياسية وأزمات أمنية عميقة، وتتقاذفها التيارات الأيديولوجية المتصارعة التي لم تجلب سوى الفوضى، اختارت الإمارات بقيادة سموه نهجاً يتسم بالهدوء والعقلانية والثقة المطلقة في المشروع الوطني.

إن هذه القيادة أدركت أن القوة الحقيقية لا تكمن في الضجيج الإعلامي أو الشعارات الرنانة، بل في التخطيط الدقيق والعمل الصامت الذي يؤتي ثماره إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مما جعل الدولة تعرف بدقة وجهتها وأهدافها المستقبلية. إن الرؤية التي يقود بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دولة الإمارات تقوم على فلسفة جوهرية تضع الإنسان في قلب كل عملية تطوير، تحت شعار أن الإنسان هو الثروة الحقيقية والرهان الأكبر.

ومن هنا، لم تكن المشروعات العملاقة التي شهدتها الدولة مجرد استثمارات في البنية التحتية أو العمارة، بل كانت استثمارات متوازية في مجالات التعليم والصحة وجودة الحياة وتعزيز الوعي الثقافي. تدرك القيادة الإماراتية أن تشييد ناطحات السحاب والمدن الذكية هو أمر ميسور تقنياً، ولكن بناء الإنسان الواعي والمبدع والقادر على حماية مكتسبات وطنه هو التحدي الأكبر والهدف الأسمى.

هذا النهج جعل من الإمارات مغناطيساً عالمياً يجذب ألمع العقول وأكثر الكفاءات موهبة، لأن الاستقرار في الدولة لم يعد مجرد استقرار أمني، بل تحول إلى استقرار مؤسسي شامل يقوم على الشفافية، وسرعة اتخاذ القرار، ومرونة الاقتصاد، مما حول الدولة إلى مركز مالي وتكنولوجي رائد يربط الشرق بالغرب. وفيما يتعلق بالنسيج المجتمعي، فقد نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في نقل مفهوم التسامح من إطاره النظري والشعارات الثقافية إلى مشروع دولة مؤسسي وممارسة يومية.

فالتسامح في الإمارات ليس مجرد كلمة، بل هو ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي. إن احتضان مختلف الجنسيات والثقافات والأديان على أرض الدولة يُنظر إليه كعنصر قوة ومصدر إثراء وليس كتهديد للهوية. في الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول العالم من تصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والانقسامات الطائفية، قدمت الإمارات نموذجاً عالمياً في الاعتدال والتعايش السلمي.

وقد استطاعت الدولة ببراعة فائقة أن تحقق المعادلة الصعبة التي تجمع بين الاعتزاز العميق بالهوية الوطنية والتراث الإماراتي الأصيل، وبين الانفتاح الواعي على الثقافات العالمية، مما خلق حالة من التناغم الفريد جعلت من الدولة واحة للأمان والتعايش. أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد اتسم عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالنضج السياسي والقدرة العالية على المناورة في نظام دولي شديد التعقيد.

فقد تبنت الإمارات استراتيجية تقوم على حماية المصالح الوطنية العليا بناءً على رؤية واضحة بعيدة عن ردود الأفعال الآنية. ويتجلى هذا النضج في بناء علاقات متوازنة ومتينة مع القوى العظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالإضافة إلى الشركاء في أوروبا، دون السقوط في فخ الاستقطابات الدولية أو الانحياز لمحاور ضيقة. إن هذا التوازن الاستراتيجي يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التوازنات الدولية الجديدة.

وبالتوازي مع ذلك، استمرت الإمارات في أداء دورها كقوة استقرار من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والتحركات الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات الإقليمية. ورغم محاولات البعض تشويه هذا النجاح عبر حملات إعلامية مضللة، إلا أن الدولة ردت على ذلك بلغة الإنجازات، مؤكدة أن القوة الحقيقية هي التي تكون مؤثرة دون عدوانية، ومتقدمة دون فقدان الجذور، ومنفتحة دون التفريط في السيادة





