مسيرة من المجد والازدهار: احتفاء بقيادة الشيخ محمد بن زايد في ذكرى توليه رئاسة الدولة

مقال تفصيلي يتناول الإنجازات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منذ توليه رئاسة دولة الإمارات في مايو 2022، مسلطاً الضوء على الرؤية الاقتصادية، والجهود الإنسانية، والدور الريادي في تعزيز الأمن الوطني والعالمي.

يبدأ الحديث عن دولة الإمارات العربية المتحدة بالحديث عن النعم التي تترى، وفي مقدمتها القيادة الرشيدة التي تقود السفينة نحو آفاق من الرقي والتقدم. إن ذكرى الرابع عشر من مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ليست مجرد تاريخ عابر في سجلات الزمن، بل هي نقطة تحول استراتيجية ومرحلة جديدة من العطاء والتميز حين تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

لقد جاء سموه ليحمل على عاتقه أمانة ثقيلة، مكملاً مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومجسداً في كل تفاصيل قيادته رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. إننا أمام قائد لا يكتفي بإدارة الدولة، بل يصيغ مستقبلها برؤية استشرافية ثاقبة، تجمع بين الأصالة والحداثة، وبين الحزم والعطف. إن سموه يمثل الرمز الحي للقيادة التي تضع الإنسان على رأس أولوياتها، مؤمناً بأن بناء البشر هو الركيزة الأساسية لبناء الحجر والمنجزات المادية.

هذه القيادة الحكيمة استطاعت في فترة وجيزة أن تعزز من مكانة الدولة على الخريطة العالمية، ليس فقط كمركز اقتصادي، بل كمنارة للأمل ومنصة للتلاقي الإنساني العالمي. وبالنظر إلى المنجزات التي تحققت في عهد سموه، نجد أن الإمارات قد قفزت قفزات نوعية في كافة القطاعات الحيوية. ففي المجال الاقتصادي، تحولت الدولة إلى وجهة عالمية للاستثمارات الكبرى، حيث تبنت سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة جعلتها تتربع على عرش مؤشرات التنافسية العالمية.

ولم يتوقف الطموح عند حدود الأرض، بل انطلقت الإمارات نحو الفضاء لترسم لنفسها مكاناً ريادياً بين الدول الكبرى في علوم الكون، مما يعكس إيمان سموه بأن سقف الطموحات يجب أن يكون السماء. أما على صعيد القيم الإنسانية، فقد أصبحت الإمارات نموذجاً فريداً في التعايش والتسامح، حيث يحتضن الوطن مختلف الجنسيات والأديان في وئام تام. وقد تجلى ذلك بوضوح في إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التي كانت بمثابة دعوة عالمية للتفاهم والسلّم.

إن النهج الإنساني الذي يتبعه الشيخ محمد بن زايد يتجاوز الحدود الجغرافية، حيث تمتد يد العون الإماراتية لتصل إلى كل مكلوم ومنكوب في أصقاع الأرض، دون تمييز بين عرق أو دين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن استقرار العالم ورخاءه هو الضمان الوحيد لاستدامة الأمن والازدهار للجميع، وأن العطاء هو أقصر الطرق لتحقيق السلام العالمي وحماية الكوكب من النزاعات والفقر. وفيما يتعلق بالأمن والاستقرار، فقد أثبت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يمتلك رؤية عسكرية استراتيجية من الطراز الأول.

لقد واجهت الدولة تحديات جسيمة ومحاولات بائسة من قبل قوى الإرهاب للنيل من أمنها ومنجزاتها، وحينما تعالت في السماء أصوات الطائرات المسيرة والصواريخ الغادرة، كان سموه هو صمام الأمان والدرع الحصين الذي بدد كل مخاوف القلوب. بفضل حكمته وترويه في التعامل مع الشدائد، استطاع سموه أن يحول التهديدات إلى فرص لتعزيز الجاهزية الدفاعية وترسيخ الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

إن قدرة سموه على إمساك زمام الأمور في أحلك الظروف أكدت للجميع أن الإمارات في مأمن، وأن القيادة تمتلك من الحزم والعزم ما يكفي لردع أي عدوان. كما أن هذه المواقف كشفت عن مدى المحبة والتقدير الذي يحظى به الوطن وقيادته في قلوب شعوب العالم، الذين سارعوا إلى التضامن مع الدولة وإدانة الاعتداءات، مما يؤكد أن القوة لا تكمن فقط في السلاح، بل في الرصيد الأخلاقي والدبلوماسي الذي بناه سموه عبر سنوات من العمل الدؤوب والصدق في التعامل.

وختاماً، فإن العلاقة التي تربط الشيخ محمد بن زايد بشعبه هي علاقة تتجاوز البروتوكولات الرسمية لتصبح علاقة أب بأبنائه. لقد نجح سموه في إلغاء المسافات، وأصبح القائد القريب من الناس، يتفقد أحوالهم، ويشاركهم تطلعاتهم، ويسعى دوماً لتحقيق سعادتهم. إن كل يوم يمر تحت قيادته هو بمثابة عيد جديد من الإنجازات والمسرات. لا يسعنا في هذه المناسبة الغالية إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لسموه، شكراً لقلبه الكبير الذي يتسع للجميع، وشكراً لعقله المستنير الذي يقودنا نحو مستقبل مشرق.

شكراً لأنك القائد الذي يجمع بين الحزم في الحق واللين في التعامل، والمعلم الذي يلقننا دروساً في التواضع والطموح. إننا نجدد العهد والولاء لسموه، واثقين بأن الإمارات ستظل في ظل قيادته واحة للأمن، ومنارة للعلم، ورمزاً للعطاء الإنساني الذي لا ينضب، سائلين المولى عز وجل أن يحفظه ذخراً للوطن وللأمة، وأن يديم على بلادنا نعمة الرخاء والاستقرار في ظل رؤيته الحكيمة





