مسرحية "حوار" السورية تنقل مخاطبة عميقة ضمن مهرجان دبا الحصن

عرض ومناقشة مسرحيّة تتناول تطور الفن وقيمة الأيديولوجيا في سياق غربة وإدراك الذات في مهرجان دبا الحصن

مسرح ية " حوار " السورية جرت في جهرة مفردة خلال الحلقة التاسعة من مهرجان دبا الحصن لل مسرح الثنائي، وذلك مساء أمس الأول الأحد في المركز الثقافي بمدينة دبا الحصن .

كانت هذه الليلة الرابعة من المهرجان، وكانت الحضور يتنوع بين مبدعي المسرح، ثقافيين، اختصاصيين في الأداء، وعشاق المتن البشري. السرد المسرحي كان من تأليف وإخراج مأمون الخطيب، ويمثلت في أدواره إبراهيم عيسى وآلاء عفاش. يروي العمل حكاية المواجهة الدرامية في مسرح مهجور بين مخرج راسخ وممثلة أسيرة، غير دافئ للغربة، وينفتح مما ينتج قرعة حول طبيعة البقاء وإدراك الهوية في الفنون. تمتاز المسرحية بمونولوجات غنية وإيقاعات حوارية مؤلفات مأخوذة من مسرحيات الأسماء الكبرى، مسرحية شكسبير ومسرحيات تشيخوف.

يظهَر يتخبط الفنان الذي كان يحمل قيم إنسانية بداخل عالمه، إلى تحولٍ ماديٍ جديد في سبيل الحصول على المال والنجومية. أضافت الأبعاد البصرية من خلال تصوير قصص قصيرة عن مشاهد من العاصمة دمشق، ما يذكّر جمهوره بذكرياته الغالية والذكريات الحية للحياة القديمة. عقب العرض، اجتمعت لجنة الثناء والنقد من قِبل الفنان الإماراتي عبد الرحمن الملا، حيث أمضى النقاش في إطراء البساطة في العرض، والشرف للمدى الواضح لمركبة عمل المسرح وتحدياته.

كما أكد المؤثرون على الإبداع الذي تفاءل به المنتج وأسلوب الممثلة في الأداء. هم قد وضعوا ملاحظات حول أنيق الـتقنيات العاطفية للمسرح، ما يبني جسرًا بين الاحتياج لبنّ طفرة في ترويسة الـ فنية. كما شكر مأمون الخطيب دائرة الثقافة في الشارقة، مؤكداً أن الفرصة الممنوحة للقيام بهذا العرض يساعده في تحديي القيم والسواعد المسرحية، ما قد يخلق حضريا جديدا في الوعي الفني.

في نهاية التحليل، تم منح شهادة تقديرية للفرقة السورية من قبل العقيد طارق عبدالله الأحبش، رئيس مركز شرطة دبا الحصن الشامل، الذي شيدهم على ضوء بادرة هذه الفعالية التعاونية. أيضًا نُظمت ورشة ذات شغف حول الإخراج المسرحي في ساعة الخامسة مساءً تحت عنوان "الإخراج المسرحي.. رحلة النص إلى العرض"، أُشرف عليها الفنان التونسي علي اليحياوي؛ الذي عرض لعدد من المشاهد التطبيقية حول إتقان تجسيم النص وتحولي رؤية تجارية للأعمال الصادرة.

القرنّ يتضمن مجموعة من النصوص الرهيبة للألفية الحالية، ما كان مفعلًا لتغذية الأفراد للتنمية الشخصية. معاً أظهر هذا الجمع تفانياً وأساليب مبتكرة في تعليم السرعات المسرحية. فريق العمل يخطط لتقويم حكايتهم مستقبلاً في ضوء الملاحظات التي تم تجميعها عبر هذا الحدث الملهم، مع التصميم على استيعاب التغيير في عالم الفن. كما يستند الإصغاء كله على إدراك أن الأداء في مواصلة تأفسح معنا والنجاح في الحياة وفن قد يطاول كلّ ما هو واضح بلوحة النص.

سيفتح هذا العمل مصدراً لمعرفة جندية عزيزة تسعى في سبيل تحقيق أماني الإنسان وسط مخضر وتحدى لفائزة هوية مستقرة في عالم تتاجر فيه تقنية أحدثه أموالها. دور الثقافة والتلمذة ستكون رئيسية لت ولاء الطريق إلى المستقبل المسرحي في حالات وإمكانات المبدعين، والعودة إلى الإبداع الأصيل والأثر السياسي المتّقدم.





