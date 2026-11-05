مسرح دبي الوطني يبرز دور كورال مسرح دبي الوطني في إثراء المشهد الثقافي

جلسة حوارية بمكتبة الصفا للفنون والتصميم استعرضت إنجازات كورال مسرح دبي الوطني وتطلعاته المستقبلية في دعم المواهب وتعزيز القيم الثقافية في الإمارات.

أقام مسرح دبي الوطني جلسة حوارية موسعة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، تناولت المسيرة الفنية لكورال مسرح دبي الوطني ، وأبرز الإنجازات التي حققها، وطموحاته المستقبلية. حضر الجلسة ياسر علي القرقاوي ، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني ، وعادل إبراهيم، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء الكورال، وذلك بإدارة الإعلامي إبراهيم استادي. جاء هذا الحدث تأكيدًا على جهود المسرح المستمرة في دعم المبادرات الإبداعية واستقطاب المواهب من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التأسيس والرؤية الثقافية للكورال الوطني

أكد ياسر علي القرقاوي أن تأسيس كورال مسرح دبي الوطني انبثق من رؤية استراتيجية تهدف إلى توفير مساحة إبداعية شاملة تجمع المواهب والهواة في تجربة غنائية مشتركة. يعتمد هذا المشروع الفني على التعاون الوثيق وتبادل الخبرات وتنمية القدرات، بعيدًا عن اشتراط الاحتراف الأكاديمي في مراحل الاندماج الأولى للمشاركين. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير الأنشطة الوطنية والفنية التي يقدمها المسرح، والانتقال من تنظيم فعاليات محدودة إلى تأسيس مشروع ثقافي مستدام.

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تم دعم كورال مسرح دبي الوطني من قبل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) خلال عام 2025. منذ انطلاقته، استقطب الكورال أكثر من 45 مشاركًا من المواطنين والمقيمين، مدمجًا الشغف بالموسيقى مع الرغبة في تطوير المهارات الصوتية والأدائية. يهدف هذا العدد المتنامي من المشاركين إلى تعزيز التفاعل مع الجمهور وتوفير فرص تدريبية مستمرة على مدار العام، مما يعكس التزام المؤسسة بتحويل النشاط الفني إلى مبادرة ثقافية طويلة الأمد.

الإنجازات الفنية والمشاركات الرسمية

استعرضت الجلسة تاريخ الكورال وإنجازاته المبكرة، حيث قدم العروض الأولى في مسرح دبي الوطني وفي مكتبة محمد بن راشد. ومن أبرز المحطات الفنية مشاركة الكورال في فعالية بمتحف زايد الوطني في أبوظبي تحت عنوان "الإمارات والكويت أخوة للأبد". شارك في هذه الفعالية المعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، مما يبرز الأهمية الرسمية لهذا الإنجاز الفني.

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يعتبر تقديم عروض أمام شخصيات رسمية وجمهور متنوع خلال فترة قصيرة من انطلاق الكورال إنجازًا مهمًا يعكس التقدم الذي حققه أعضاؤه. يعزى هذا النجاح إلى الالتزام العالي والتعاون الوثيق بين الأعضاء والحرص المستمر على تطوير المستوى الفني. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية للمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، والذي سيقام في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، في إطار التوجه نحو توسيع الحضور في الفعاليات الثقافية والمجتمعية المتنوعة.

الاستدامة والقيم المجتمعية للفن

شدد ياسر علي القرقاوي على أن الفن هو رحلة تراكمية تتطلب الصبر والمثابرة، وأن بناء تجربة ناجحة يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد والتعلم المستمر. استشهد القرقاوي بمسيرة عدد من الفنانين الإماراتيين الذين نجحوا في تحقيق مكانة متميزة بعد المرور بمراحل طويلة من الاجتهاد والتطوير الذاتي. أكد أن القيمة الحقيقية للمبادرات الثقافية لا تقاس بالعائد المادي وحده، بل بما تتركه من أثر عميق في المجتمع وفرص لاكتشاف الطاقات الإبداعية وتنمية المهارات الفردية.

التحديات الحقوقية والحوار المفتوح

تناول الحوار موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بالتشريعات المنظمة لاستخدام الأعمال الموسيقية والغنائية، خاصة مع اتساع نطاق النشر عبر المنصات الرقمية. أوضح القرقاوي أن إنتاج أعمال غنائية أصلية خاصة بالكورال يمثل توجهاً استراتيجيًا لبناء هوية فنية مميزة وضمان إمكانية تداول هذه الأعمال دون الإخلال بحقوق أصحابها. كما ناقش المشاركون آفاق تطوير الكورال، وتوسيع مشاركاته، وتنويع إنتاجه الغنائي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالإنتاج الفني ومتطلبات العمل المؤسسي.

تسهم هذه الجهود المستمرة في ترسيخ قيم المشاركة والتنوع والتواصل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال كورال مسرح دبي الوطني، يواصل المسرح دوره في احتضان المواهب ودعم المشاريع الثقافية الهادفة، وتوفير بيئة إبداعية شاملة تجمع مختلف الأجيال والخبرات، مما يعزز حضور الفنون الأدائية كوسيلة فعالة للتعبير الثقافي والإنساني.