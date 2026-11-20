أحمد الخطيب يكشف عن رؤية إكسبو دبي الحضرية الجديدة التي تدمج التكنولوجيا بالاستدامة، وتعمل على خلق مدن ذكية توازن بين النمو الاقتصادي رفاهية الإنسان.

أعلن المهندس أحمد الخطيب ، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي ، عن تحويل جذري في منهجية التطوير الحضري بالإمارة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تركز بشكل أساسي على بناء مدن مرنة وذكية. يهدف هذا التحول إلى تحقيق توازن دقيق بين التسارع الكبير في النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ الصارم على الموارد البيئية من جهة أخرى، مع وضع جودة حياة الإنسان في صلب أولويات الخطط التطويرية.

استشراف القيادة ورؤية المدينة المستقبلية

أكد المهندس أحمد الخطيب أن مسيرة التطور العمراني والحضري في دبي تعتمد بشكل كلي على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للإمارة، والتي تشكل البوصلة الأساسية التي توجه كافة الخطط نحو المستقبل. أوضح الخطيب في تصريحاته أن مدينة إكسبو دبي ليست مجرد مشروع عمراني تقليدي، بل تمثل القلب النابض لمستقبل دبي ونموذجاً حياً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة ومبادئ الاستدامة لخدمة الأجيال القادمة.

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ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن دبي لم تنتظر قدوم المستقبل، بل سارعت إلى صياغته بفضل فكر قيادي يضع رفاهية الإنسان وسعادته في قمة الأولويات، مما يجعل الإمارة سباقة وعالمية في كل قطاع تنموي. وأشارت مشاركة المدينة في أسبوع دبي للمستقبل إلى الدور المحوري للتخطيط العمراني المبتكر في صياغة هذا التحول الحضري العميق والشامل.

إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والمدينة

تتجاوز فلسفة التصميم في مدينة إكسبو دبي فكرة تشييد المباني فقط، لتصل إلى بناء مجتمعات مترابطة تحفز على الابتكار وتعزز التفاعل الاجتماعي بين السكان. يهدف الخطيب وزملاؤه في الإدارة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والمدينة من خلال توظيف المساحات المفتوحة، وتقنيات التبريد الحضري المتطورة، والحلول الرقمية المتقدمة.

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تعمل هذه التقنيات مجتمعة على توفير بيئة عمل وسكن ترفع من إنتاجية الأفراد بشكل ملحوظ، وتمنحهم أسلوب حياة صحياً ومستداماً بعيداً عن صخب المدن التقليدية. هذا النهج الشامل يضمن أن تكون البيئة المبنية محفزة للصحة النفسية والجسدية، مما يعزز من قيمة السكن والعمل في هذا المشروع الضخم.

بنية تحتية ذكية وجاذبية استثمارية عالمية

تم تصميم البنية التحتية في مدينة إكسبو دبي لتكون قابلة للتكيف مع متغيرات المستقبل وتقنياته المتلاحقة، بدءاً من شبكات الطاقة الذكية وصولاً إلى أنظمة التنقل المستدامة. يشير المهندس أحمد الخطيب إلى أن النجاح في هذه المشاريع ينبع من الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في كل تفاصيل التنفيذ.

أضاف أن التكامل اللوجستي الفريد بين مدينة إكسبو دبي، ومطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي يخلق منظومة اقتصادية لا مثيل لها على مستوى العالم. هذا التكامل يجذب الجيل الجديد من الشركات التي تبحث عن مقرات تتوافق مع معايير الاستدامة العالمية، وتوفر بيئة تجريبية حقيقية لاختبار حلول التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الدائري.

ختاماً، أكد الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية المستدامة وفي الإنسان يظل الضمان الحقيقي لبناء مدن قادرة على الازدهار والاستمرار لعقود قادمة، مما يرسي مكانة مدينة إكسبو دبي كوجهة رائدة تجسد طموحات دبي المستقبلية.