مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي يبدأ توسعة شاملة بحلول ٢٠٢٨ لتعزيز الخدمات الطبية المتخصصة

إعلان مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي عن خطة توسعة استثمارية حتى ٢٠٢٨ تشمل زيادة السعة، إدخال تقنيات طبية حديثة، وإنشاء مراكز متخصصة في الأورام والكبد، مع الالتزام بالتصميم المستدام وتحسين تجربة المرضى.

أعلن مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي عن خطة توسّع استراتيجي تمتد لعدة سنوات، يهدف إلى إحداث تحول جذري في مستوى الخدمات الصحية المتاحة في دولة الإمارات.

يعتزم المشروع إكمال مراحل البناء والتطوير بحلول عام ٢٠٢٨، مع تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير أحدث التقنيات العلاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة. تم إعداد الخطة بالتعاون الوثيق مع هيئة الصحة بدبي، ملتزمةً بأعلى معايير التصميم المستدام لتتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، مما يعكس التزام المستشفى بدعم مستقبل الإمارة على المدى الطويل.

يؤكد كل من معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وكيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي، أن التوسعة تمثل خطوة محورية تعكس الثقة في رؤية دبي المستقبلية والتزام المستشفى بالابتكار والتميز السريري. صرح الطاير بأن المستشفى سيتابع مسار التطوير لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية، مؤكداً أن التركيز سيبقى على تحسين تجربة المرضى وتوفير رعاية متكاملة ومتقدمة.

من جانبها، أكدت بيرس أن المشروع لا يهدف إلى بناء مبنى أكبر فحسب، بل إلى تعزيز الرفاهية العامة للمجتمع الإماراتي من خلال توفير خدمات طبية رائدة ومعايير جودة جديدة على الصعيد الإقليمي. ستركز التوسعة على تعزيز مجموعة من الخدمات التخصصية ذات الطلب المتزايد، بما في ذلك العلاجات الرائدة في مجال الأورام وأمراض الكبد المعقدة. كما ستشمل الخطة إنشاء مراكز جديدة للرعاية الحرجة المتقدمة، والطب الدقيق، والتدخلات الجراحية المتطورة، وإضافة غرف عمليات إضافية، وتوسيع الحلول الصحية الرقمية المتكاملة.

سيُعتمد في التصميم على فلسفة "جاباندي" التي تجمع بين البساطة اليابانية والأناقة الإسكندنافية، مع استخدام مواد طبيعية وتشطيبات عصرية لتوفير بيئة علاجية هادئة تُركز على راحة المريض. خلال فترة التنفيذ، سيستمر المستشفى في تقديم جميع خدماته التشغيلية دون انقطاع، مع اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أي إزعاج قد تسببه أعمال البناء، لضمان استمرارية الرعاية الموثوقة التي يشتهر بها المستشفى بقيادة نخبة من الاستشاريين المتخصصين دولياً





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