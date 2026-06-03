مستجدات كرة القدم الإماراتية: تمديد عقود ومدربون جدد واستعدادات للموسم

تقرير شامل حول آخر التطورات في الأندية الإماراتية، يتضمن تمديد عقد بيدرو بافلوف في خورفكان، وترشيحات المدربين ميلوش وشرودر ونونو سانتو، واستعدادات النصر في النمسا، وقرب رحيل ساشا عن الوحدة.

شهدت الساحة الرياضية الإماراتية في الأيام الأخيرة العديد من المستجدات المهمة على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث توالت الأخبار حول التعاقدات والتجديدات والاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

في هذا السياق، نجح نادي خورفكان في تمديد عقد ظهيره الأرجنتيني بيدرو بافلوف لمدة ثلاثة مواسم جديدة، بعد أن قدم مستويات لافتة مع الفريق في الموسم المنصرم. ويأتي هذا التمديد في إطار حرص إدارة النادي على الحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق نتائج جيدة، حيث شارك بافلوف في 23 مباراة في دوري المحترفين الإماراتي، وتمكن من المساهمة في ستة أهداف بواقع تسجيل وصناعة، مما جعله أحد الأعمدة الرئيسية في التشكيلة.

على صعيد المدربين، عاد اسم الصربي ميلوش إلى الواجهة كأحد أبرز المرشحين لتدريب أحد أندية دورينا في الموسم المقبل. ميلوش، المدير الفني السابق لفريق الشارقة والمتوج بثنائية الدوري والكأس مع الوصل قبل موسمين، أصبح محط اهتمام نادٍ لم يكشف عن اسمه بعد، حيث دخل في مفاوضات متقدمة لحسم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت نفسه، برز اسم الهولندي شرودر، المدرب السابق للعين والنصر وعضو الجهاز الفني الحالي للمنتخب الألماني، ضمن قائمة الترشيحات للعودة إلى الدوري الإماراتي.

ومع ذلك، فضل شرودر أخذ بعض الوقت لاتخاذ القرار، خاصة مع التزامه الحالي مع الماكينات الألمانية في بطولة كأس العالم. كما تردد اسم البرتغالي نونو سانتو، صاحب الخبرة الكبيرة في الدوري الإنجليزي مع أندية ولفرهامبتون وتوتنهام ووست هام، بالإضافة إلى تجربته مع اتحاد جدة السعودي، كأحد الخيارات المطروحة على طاولة أحد الأندية الكبيرة. وفي سياق آخر، قرر نادي النصر إقامة معسكره الخارجي في النمسا خلال شهر يوليو المقبل، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ويعكف مسؤولو النادي على حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلفاً للصربي يوكانوفيتش، حيث من المتوقع الإعلان عن الاسم خلال الأيام القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، يترقب النصر قرار اتحاد الكرة بشأن الفرق المشاركة في البطولة الخليجية الموسم المقبل، خاصة بعد قرار الاتحاد الخليجي رفع عدد الفرق المشاركة ومنح الإمارات مقعدين إضافيين، حيث من المتوقع أن يكون النصر وعجمان هما الممثلين.

على صعيد آخر، كشفت مصادر أن المدافع الدولي ساشا يقترب من الرحيل عن نادي الوحدة بعد موسم واحد فقط قضاه مع العنابي، حيث بدأ مسيرته في الدوري مع بني ياس قبل الانتقال إلى الوحدة والانضمام إلى صفوف منتخب الإمارات في العام الماضي. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أندية الإمارات حراكاً مكثفاً لتعزيز صفوفها والتعاقد مع أفضل الكوادر الفنية والإدارية استعداداً لمنافسات الموسم الجديد الذي ينتظر أن يكون قوياً ومثيراً





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